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    Джикия: «Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но таких соперников не будет на Евро-2020»

    Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

    «Главное, что выиграли. 5:0. Молодцы. Все задуманное выполняли, хорошо играли, ничего особо не дали создать сопернику. Все хорошо, все нормально. Главное, что закончили без травм.

    Мы выполнили задачу, вышли на Евро. Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьезно готовиться, добавлять и прибавлять»", – сказал Джикия.

    Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

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    Источник: Sport24

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