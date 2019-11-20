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  • Джикия: «Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но таких соперников не будет на Евро-2020»

Джикия: «Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но таких соперников не будет на Евро-2020»

20 ноября 2019, 06:17
2

Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Главное, что выиграли. 5:0. Молодцы. Все задуманное выполняли, хорошо играли, ничего особо не дали создать сопернику. Все хорошо, все нормально. Главное, что закончили без травм.

Мы выполнили задачу, вышли на Евро. Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьезно готовиться, добавлять и прибавлять»", – сказал Джикия.

Отбор Евро-2020. Сборная России разгромила Сан-Марино. Дзюба не забил ни одного гола

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Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Джикия Георгий
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1574230910
Да, там уже вас обижать будут. Удачи. Играй за Спартак - Чемпион.
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Пельш 1
1574243752
Действительно жалко! Вот бы нам группу на ЧЕ Россия, Гибралтар, Люксембург, Кипр. В 1/8 Сан-Марино, 1/4 Лихтенштейн, 1/2 Мальта и в финале ...уй с ним Молдова и МЫ ЧЕМПИОНЫ! УРА!!!!!!! Вот так господин Джикия и сборная России может завоевать Чемпионство, а по другому не получится!
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