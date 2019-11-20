Джикия: «Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но таких соперников не будет на Евро-2020»

Защитник сборной России Георгий Джикия подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0).

«Главное, что выиграли. 5:0. Молодцы. Все задуманное выполняли, хорошо играли, ничего особо не дали создать сопернику. Все хорошо, все нормально. Главное, что закончили без травм.

Мы выполнили задачу, вышли на Евро. Не в обиду Сан-Марино и Кипру, но нам не нужно забывать, что таких соперников на чемпионате Европы не будет. Нужно серьезно готовиться, добавлять и прибавлять»", – сказал Джикия.

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