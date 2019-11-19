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    Покеттино уволен из «Тоттенхэма»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино покинул занимаемую должность.

    Как сообщает пресс-служба клуба, владелец Даниэль Леви принял это решение в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.
    • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
    • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

    Источник: твиттер «Тоттенхэма»

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    19.11.2019 22:42
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +812

      Алекс636363 20 ноября 2019, 20:47

      зря. пять лет был хорош, наступил трудный момент - и вместо поддержки кидалово

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 20 ноября 2019, 13:18

      Все мы расходный материал.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 20 ноября 2019, 08:52

      у каждой команды может быть кризис, как бы Леви потом не пожалел об этом

      4
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      Рейтинг: +68

      KyLe2712 20 ноября 2019, 08:21

      Было бы еще один нежданчик, если бы в Барсу вместо Вальверде назначили бы Поччетино. Но не придёт, он за Эспаньол, он категорически против Барсы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +68

      KyLe2712 20 ноября 2019, 08:18

      Вот это нежданчик... Просто человеку нужен отдых, он морально устал. Отдохнет месяца 3-4 и опять начнет строить сильную команду. Думаю, он не пропадет

      5
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      Рейтинг: +39

      Ads84 > KyLe2712 20 ноября 2019, 11:07

      Он то не пропадет... но вот что будет с ЕГО шпорами во главе с новым тренером...

      0
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      Рейтинг: +97

      Костефан 20 ноября 2019, 07:51

      Вот так, от любви до ненависти один шаг

      2
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      Рейтинг: +68

      Ron09 20 ноября 2019, 07:23

      Видимо был сильный стресс проиграть финал... Но руководство Мю должно остепенится

      2
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      Рейтинг: +6335

      Добрый Бобер 20 ноября 2019, 05:46

      "Вот и сказочке конец..."

      1
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      Рейтинг: +202

      Ronko 20 ноября 2019, 01:59

      В Реал?

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 20 ноября 2019, 00:42

      Бомбардир ,спим вашу мать ! Родная сборная выиграла трудный матч, а вы молчите !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > батог 20 ноября 2019, 00:55

      ))))))

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      Рейтинг: +68

      Ron09 > батог 20 ноября 2019, 07:21

      Я в соккер иногда заглядываю но там новостей напорядок меньше

      1
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