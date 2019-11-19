Покеттино уволен из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино покинул занимаемую должность.

Как сообщает пресс-служба клуба, владелец Даниэль Леви принял это решение в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.