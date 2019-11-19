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Покеттино уволен из «Тоттенхэма»

19 ноября 2019, 22:42
28

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино покинул занимаемую должность.

Как сообщает пресс-служба клуба, владелец Даниэль Леви принял это решение в связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне. После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

  • Покеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 27 мая 2014 года.
  • Под его руководством лондонский клуб не выиграл ни одного трофея.
  • Наивысшее достижение «Тоттенхэма» при Покеттино – выход в финал Лиги чемпионов-2018/19, где команда проиграла «Ливерпулю» (0:2).

Источник: твиттер «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Почеттино Маурисио
Комментарии (28)
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Lesha VV
1574192698
Отличный тренер . Удачи !
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Proker
1574193176
Вау,вот это новость, думаю он найдет достойная место для себя, удачи.....
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Cules2013
1574193568
Не то, чтобы не было повода, но всё равно как-кто неожиданно. Так долго и упорно строил команду, довёл до финала ЛЧ и... видимо это был рывок на морально-волевых и теперь команда откатилась назад к серым будням. Интересно куда теперь Почет, и кто его заменит.
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Derzkiy1
1574195431
Этот тренер из Шпор команду топовую сделал , зря они так .... Эриксен Кейн Алли и тд благодаря ему засветили !
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Hektor 84
1574199111
Этот тренер не пропадет. За него еще будет драка. Без трансферов быть в верхушке это дорогого стоит. Зря очень зря. Этот Леви еще не раз пожалеет. От добра добра не ищут!
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батог
1574199727
Бомбардир ,спим вашу мать ! Родная сборная выиграла трудный матч, а вы молчите !
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Костефан
1574225489
Вот так, от любви до ненависти один шаг
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KyLe2712
1574227117
Вот это нежданчик... Просто человеку нужен отдых, он морально устал. Отдохнет месяца 3-4 и опять начнет строить сильную команду. Думаю, он не пропадет
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KyLe2712
1574227315
Было бы еще один нежданчик, если бы в Барсу вместо Вальверде назначили бы Поччетино. Но не придёт, он за Эспаньол, он категорически против Барсы
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Dizayner
1574229159
у каждой команды может быть кризис, как бы Леви потом не пожалел об этом
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