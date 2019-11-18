Семин – о Лиге чемпионов: «Для «Локомотива» любое очко станет успехом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления команды в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

— Впереди две важнейшие встречи в Лиге чемпионов. При этом у «Локо» еще остается лазейка в 1/8 финала. Каким результатом останетесь довольны? Будет ли выход в Лиге Европу успехом?

— Любое очко станет успехом. Это Лига чемпионов, здесь все дается с большим трудом. Надеемся, у нас получится достойно выступить в оставшихся двух матчах. А на конкретное место посмотрим в декабре.

— Вас удивила победа «Байера» над «Атлетико»? Команда сильно прибавила после игры c «Локомотивом» в сентябре?

— Он и в начале сезона играл мощно, когда мы с ним встречались, шел в лидерах. И «Байер» поддерживает свой уровень по сей день. «Атлетико» же перед игрой с немецкой командой провел очень сложный матч. Вполне возможно, что тоже не смог восстановиться до конца. Это Лига чемпионов. Здесь слабых соперников нет, – сказал Семин.