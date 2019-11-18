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  • Семин – о Лиге чемпионов: «Для «Локомотива» любое очко станет успехом»

Семин – о Лиге чемпионов: «Для «Локомотива» любое очко станет успехом»

18 ноября 2019, 14:22
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от выступления команды в оставшихся матчах Лиги чемпионов.

— Впереди две важнейшие встречи в Лиге чемпионов. При этом у «Локо» еще остается лазейка в 1/8 финала. Каким результатом останетесь довольны? Будет ли выход в Лиге Европу успехом?

— Любое очко станет успехом. Это Лига чемпионов, здесь все дается с большим трудом. Надеемся, у нас получится достойно выступить в оставшихся двух матчах. А на конкретное место посмотрим в декабре.

— Вас удивила победа «Байера» над «Атлетико»? Команда сильно прибавила после игры c «Локомотивом» в сентябре?

— Он и в начале сезона играл мощно, когда мы с ним встречались, шел в лидерах. И «Байер» поддерживает свой уровень по сей день. «Атлетико» же перед игрой с немецкой командой провел очень сложный матч. Вполне возможно, что тоже не смог восстановиться до конца. Это Лига чемпионов. Здесь слабых соперников нет, – сказал Семин.

  • После четырех туров «Локо» занимает третье место в группе с 3 очками.
  • 26 ноября москвичи сыграют с «Байером», 11 декабря – с «Атлетико».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Локомотив Атлетико Байер Семин Юрий
Комментарии (2)
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Decorhome
1574082118
Байер нужно обыгрывать
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subbotaspartak
1574085182
Любое очко станет успехом... Как-то неприятно звучит.
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