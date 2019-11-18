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  • Рахимов – о 1:4 от Бельгии: «Не вижу ничего страшного в этом результате»

Рахимов – о 1:4 от Бельгии: «Не вижу ничего страшного в этом результате»

18 ноября 2019, 11:23
6

Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мыслями о матче отбора Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

  • Бельгийцы в гостях разгромили соперника со счетом 4:1.
  • В двух встречах квалификации Бельгия забила России семь голов при двух пропущенных.

«Хорошо, что это произошло сейчас, когда задача по выходу на чемпионат Европы уже решена. Причeм команда сделала это достаточно уверенно. Мы с самого начала понимали, что бельгийцы являются фаворитами группы I. В то же время подопечные Станислава Черчесова неплохо выглядели в первом матче с «красными дьяволами», а во втором им не хватило азарта.

Не вижу ничего страшного в этом результате, сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить еe на ступень ниже. Всe равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть ещe время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить», – сказал Рахимов.

Каково сходить на сборную в ноябре. Дорого? Холодно? А как дела с полицией?

Источник: RT
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Рахимов Рашид
Комментарии (6)
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talgatnurzhanov2006
1574068991
По счету видно что футболисты тоже ничего страшного не видят, они вообще по ходу ничего не видят кроме бабок.
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Граф2019
1574074781
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО! Не финам же проиграли, а самой БЕЛЬГИИ!
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Владислав Vlad
1574076419
Осечка? Да в этом матче был виден уровень сборной. Бельгийцев устраивало даже поражение в один мяч. А они пешком обыграли нас. Это осечка? Ничего страшного? В плане выхода на Евро, может и да, ничего страшного, но в плане игры нашей сборной - катастрофа.
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subbotaspartak
1574085750
Другие тоже будут над аспектами работать, А не языком ботать.
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ЮНик
1574090873
А тем более, ничего бы страшного не случилось, если бы нашим "звездам футбола" платили 1/4 от нынешних заоблачных выплат. По их игре. И то многовато будет...
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