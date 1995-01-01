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    Рахимов – о 1:4 от Бельгии: «Не вижу ничего страшного в этом результате»

    Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов поделился мыслями о матче отбора Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

    • Бельгийцы в гостях разгромили соперника со счетом 4:1.
    • В двух встречах квалификации Бельгия забила России семь голов при двух пропущенных.

    «Хорошо, что это произошло сейчас, когда задача по выходу на чемпионат Европы уже решена. Причeм команда сделала это достаточно уверенно. Мы с самого начала понимали, что бельгийцы являются фаворитами группы I. В то же время подопечные Станислава Черчесова неплохо выглядели в первом матче с «красными дьяволами», а во втором им не хватило азарта.

    Не вижу ничего страшного в этом результате, сборная провела хороший отборочный цикл, и данная осечка не должна опустить еe на ступень ниже. Всe равно мы обеспечили себе участие в чемпионате Европы, и до начала турнира есть ещe время, чтобы поработать над теми аспектами, которые нужно улучшить», – сказал Рахимов.

    Каково сходить на сборную в ноябре. Дорого? Холодно? А как дела с полицией?

    Источник: RT

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