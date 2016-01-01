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    Отбор Евро-2020. Англия разгромила Косово, Болгария победила Чехию

    Завершились два матча 10-го тура отбора Евро-2020 в группе A.

    Англия в гостях со счетом 4:0 обыграла Косово. Голами отличились Гарри Уинкс, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Маунт.

    Болгария на своем поле одержала минимальную победу над Чехией. Единственный забитый мяч в активе Василя Божикова.

    Отбор Евро-2020. Группа A. 10-й тур

    Косово – Англия – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уинкс, 32; 0:2 – Кейн, 79; 0:3 – Рэшфорд, 83; 0:4 – Маунт, 90+1.

    Болгария – Чехия – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Божиков, 56.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1531

      anri1703 1 час назад

      мудилы чешские весь экспресс завалили если бы не победа над Англией летели бы сейчас мимо евро

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