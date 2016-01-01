Отбор Евро-2020. Англия разгромила Косово, Болгария победила Чехию

мудилы чешские весь экспресс завалили если бы не победа над Англией летели бы сейчас мимо евро
Завершились два матча 10-го тура отбора Евро-2020 в группе A.
Англия в гостях со счетом 4:0 обыграла Косово. Голами отличились Гарри Уинкс, Гарри Кейн, Маркус Рэшфорд и Мэйсон Маунт.
Болгария на своем поле одержала минимальную победу над Чехией. Единственный забитый мяч в активе Василя Божикова.
Отбор Евро-2020. Группа A. 10-й тур
Голы: 0:1 – Уинкс, 32; 0:2 – Кейн, 79; 0:3 – Рэшфорд, 83; 0:4 – Маунт, 90+1.
Голы: 1:0 – Божиков, 56.