Главный тренер Мальты разбил себе голову в матче с Испанией. Он не помнит последние 20 минут игры

Главный тренер сборной Мальты Рэймонд Фарруджа разбил голову о козырек скамейки запасных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:7).
После матча 64-летний специалист признался, что ничего не помнит из последних 20 минут встречи.
«Мы играли против лучшей команды мира. С таким подбором игроков Испания легко может стать чемпионом Европы.
Последние 20 минут матча? Я ничего не помню», – сказал Фарруджа.
- Фарруджа работает с Мальтой с 2014 года и с 2018 года в качестве главного тренера.
- Команда занимает последнее место в группе F с тремя набранными очками и разницей голов 2:25.
Источник: The Sun