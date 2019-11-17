Главный тренер Мальты разбил себе голову в матче с Испанией. Он не помнит последние 20 минут игры

Главный тренер сборной Мальты Рэймонд Фарруджа разбил голову о козырек скамейки запасных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:7).

После матча 64-летний специалист признался, что ничего не помнит из последних 20 минут встречи.

«Мы играли против лучшей команды мира. С таким подбором игроков Испания легко может стать чемпионом Европы.

Последние 20 минут матча? Я ничего не помню», – сказал Фарруджа.