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    Главный тренер Мальты разбил себе голову в матче с Испанией. Он не помнит последние 20 минут игры

    Главный тренер сборной Мальты Рэймонд Фарруджа разбил голову о козырек скамейки запасных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:7).

    После матча 64-летний специалист признался, что ничего не помнит из последних 20 минут встречи.

    «Мы играли против лучшей команды мира. С таким подбором игроков Испания легко может стать чемпионом Европы.

    Последние 20 минут матча? Я ничего не помню», – сказал Фарруджа.

    • Фарруджа работает с Мальтой с 2014 года и с 2018 года в качестве главного тренера.
    • Команда занимает последнее место в группе F с тремя набранными очками и разницей голов 2:25.

    Источник: The Sun

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