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  • Главный тренер Мальты разбил себе голову в матче с Испанией. Он не помнит последние 20 минут игры

Главный тренер Мальты разбил себе голову в матче с Испанией. Он не помнит последние 20 минут игры

17 ноября 2019, 11:50
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Главный тренер сборной Мальты Рэймонд Фарруджа разбил голову о козырек скамейки запасных в матче отборочного турнира Евро-2020 с Испанией (0:7).

После матча 64-летний специалист признался, что ничего не помнит из последних 20 минут встречи.

«Мы играли против лучшей команды мира. С таким подбором игроков Испания легко может стать чемпионом Европы.

Последние 20 минут матча? Я ничего не помню», – сказал Фарруджа.

  • Фарруджа работает с Мальтой с 2014 года и с 2018 года в качестве главного тренера.
  • Команда занимает последнее место в группе F с тремя набранными очками и разницей голов 2:25.

Источник: The Sun
Отбор ЧЕ-2020 Мальта Испания
Комментарии (1)
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talgatnurzhanov2006
1573982007
отмазался)))
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