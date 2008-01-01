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    Черчесов: «Как играть с Бельгией? Лучше с ними вообще не играть»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отшутился в ответ на вопрос, как надо играть против Бельгии.

    «Это Роберто Мартинес вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всe расскажу, вы всe поймeте. Лучше против Бельгии вообще не играть», – сказал Черчесов.

    • В матче отбора Евро-2020 Бельгия разгромила Россию со счетом 4:1.
    • В октябрьском рейтинге национальных сборных бельгийцы занимают первое место, а россияне – 37-е.

    Черчесов – после поражения от Бельгии: «Планировали играть от себя. Хотели проверить, что мы из себя представляем»

    Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21636

      gol_kak_sokol 4 минуты назад

      Лучше всегда играть с Сан Марино, зюба - бомбардир, синит - чемпион, газпром - народное достояние.

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      Рейтинг: +1899

      Derzkiy1 8 минут назад

      С Сан Марино и Саудовской Аравии лучше играть

      0
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