Черчесов: «Как играть с Бельгией? Лучше с ними вообще не играть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отшутился в ответ на вопрос, как надо играть против Бельгии.

«Это Роберто Мартинес вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всe расскажу, вы всe поймeте. Лучше против Бельгии вообще не играть», – сказал Черчесов.

В матче отбора Евро-2020 Бельгия разгромила Россию со счетом 4:1.

В октябрьском рейтинге национальных сборных бельгийцы занимают первое место, а россияне – 37-е.

Черчесов – после поражения от Бельгии: «Планировали играть от себя. Хотели проверить, что мы из себя представляем»

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы