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  • Черчесов: «Как играть с Бельгией? Лучше с ними вообще не играть»

Черчесов: «Как играть с Бельгией? Лучше с ними вообще не играть»

17 ноября 2019, 00:20
28

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отшутился в ответ на вопрос, как надо играть против Бельгии.

«Это Роберто Мартинес вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всe расскажу, вы всe поймeте. Лучше против Бельгии вообще не играть», – сказал Черчесов.

  • В матче отбора Евро-2020 Бельгия разгромила Россию со счетом 4:1.
  • В октябрьском рейтинге национальных сборных бельгийцы занимают первое место, а россияне – 37-е.

Черчесов – после поражения от Бельгии: «Планировали играть от себя. Хотели проверить, что мы из себя представляем»

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Черчесов Станислав
Комментарии (28)
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Derzkiy1
1573941406
С Сан Марино и Саудовской Аравии лучше играть
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Max Bobr
1573945554
Отличный вывод от тренера сборной страны!
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Mister_Tomsk
1573949782
Черчесов, как нам хорошо отыграть на евро 2020? лучше там вообще не играть ) аххахахахахахха
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Viper for CSKA
1573963869
Нашей Сборной лучше вообще ни с кем не играть, особенно под руководством Черчесова и с капитаном пустобрёхом.
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семёнычев
1573964237
да можно играть и с Бельгией, и со Швецией, и с Голландией.... только НЕ НАДО после победы над кипром, лихтинштейном, люксембургом, сан-мариной и над Томью из Томска КРИЧАТЬ, ЧТО МЫ- ФУТБОЛИСТЫ!!!! Никто не потребует от безногого выиграть спринт, если безногий не уверует в свою исключительность... да, ладно бы только безногий... ему слепой ЗМС на грудь навесил )))) вот он и зазвездил.... а мы делаем вид, что верим слепому... он ведь начальник...
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Axe111
1573967807
Правильно играй лучше с Сан-Марино ,ну просто бесполезный ТРЕНЕРИШКА
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Серж 69
1573968175
Мы вышли играть,словно львы,но те оказались драконы Разбиты мы в дребезги,в прах,суровы футбола законы.
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oyabun
1573971418
Тогда, уважаемый Станислав Саламыч может просто снимемся с финальной части ЧЕ? Там ведь не одна Бельгия такая сильная будет. И будет наша сборная "мальчиком для битья".
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Чец
1573974432
Противно было смотреть трансляцию--комментаторы облизывали команду после 0-2 и пели про какие-то шансы,оправдание бумажного короля, мол он устал и т.д. Просто Бельгия поставила нашу команду на наше место.
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nemolod
1573975155
Просто бельгийская сборная наглядно показала кто есть профессионал!
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