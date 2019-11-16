Черчесов – после поражения от Бельгии: «Планировали играть от себя. Хотели проверить, что мы из себя представляем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии.

Россияне проиграли со счетом 1:4.

К перерыву команда уступала 0:3.

«Абсолютно согласен, что бельгийцы легко забили все свои мячи. Мы знали, как играет сборная Бельгии. Если помните, и в Бельгии первый мяч нам с быстрой атаки забили. Мы не хотели сегодня сидеть в обороне. Нам надо было побеждать 2:0.

Ещe хотели проверить, что мы из себя представляем. Меня уже спросили, не надо ли было играть в 5-7 защитников? Но мы планировали с Бельгией играть от себя. На ЧМ-2018 нас критиковали, что мы встали сзади, а сегодня критикуют, что много атакуем. Если бы была другая турнирная ситуация, сыграли бы по-другому.

Бельгия – команда такого уровня, которая пользовалась свободным пространством и забивала нам голы. Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот.

Понятно, что счeт на табло. Все знают, кто и что не сделал. От меня нужна не критика или наставления. Игрокам нужна конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы ошибки исправить. Моя задача – не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше», – сказал Черчесов.

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы