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    Черчесов – после поражения от Бельгии: «Планировали играть от себя. Хотели проверить, что мы из себя представляем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии.

    • Россияне проиграли со счетом 1:4.
    • К перерыву команда уступала 0:3.

    «Абсолютно согласен, что бельгийцы легко забили все свои мячи. Мы знали, как играет сборная Бельгии. Если помните, и в Бельгии первый мяч нам с быстрой атаки забили. Мы не хотели сегодня сидеть в обороне. Нам надо было побеждать 2:0.

    Ещe хотели проверить, что мы из себя представляем. Меня уже спросили, не надо ли было играть в 5-7 защитников? Но мы планировали с Бельгией играть от себя. На ЧМ-2018 нас критиковали, что мы встали сзади, а сегодня критикуют, что много атакуем. Если бы была другая турнирная ситуация, сыграли бы по-другому.

    Бельгия – команда такого уровня, которая пользовалась свободным пространством и забивала нам голы. Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот.

    Понятно, что счeт на табло. Все знают, кто и что не сделал. От меня нужна не критика или наставления. Игрокам нужна конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы ошибки исправить. Моя задача – не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше», – сказал Черчесов.

    Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

    Источник: «Чемпионат»

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    16.11.2019 23:18
    Комментарии21
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      Рейтинг: +21636

      gol_kak_sokol 6 минут назад

      Все будет хорошо, впереди новый контракт, можно еще долго валять дурака под одобрительный вой тв. Кому нужны твои сопли, бездарь, посмотри на свою статистику и валите вместе с зюбой.

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      Рейтинг: +1899

      Derzkiy1 7 минут назад

      Они забили столько бы , сколько им нужно было ... состав был донный

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      Рейтинг: +6387

      FanatSerj 14 минут назад

      нормалек, лучше сейчас озвиздюлится, когда это не глобально, зато зазнаваться меньше будут, а на Сан марино настроение поправят ))

      0
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      Рейтинг: +7

      bilantalaev 49 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +3185

      momwig_ 1 час назад

      Ну. Проверил? Я что-то путаю или это тот же второй подбородок рассказывал про цель - золото ЧЕ?

      0
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      Рейтинг: +3617

      Yev > momwig_ 51 минуту назад

      Я че-то путаю или все эти специалисты говорили что наши обладаются на Чемпионате мира?
      Я смотрю все такие ВЕЛИКИЕ специалисты в своем деле, только вот в окно посмотрите прежде чем кому-то предьявлять за результат.
      У нас хошошая сборная и все будет хорошо на ЧЕ!
      Вспомните как выходили из группы в 2008, только благодаря Хорватам.
      Когда вообще сборная выходили из группы за два тура до окончания отбора?
      Движимся поступательно, все лучшее впереди!!!

      3
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      Рейтинг: +3617

      Yev 1 час назад

      Правильно что попробовали сейчас. Надо сделать выводы. А он напрашивается сам: с топ-командами надо играть вторым номером у нас это лучше всего получается.
      Всё будет хорошо, главное знать свои реальные силы и играть оранизованно и дисциплинированно.

      3
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      Рейтинг: +105

      Great Tartaria 1 час назад

      Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот.


      Как говорил Марк Твен " есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика"
      мы видели игру, как Твои орлята рвали жопу игря матч века и как бельгия последние пол часа ходила пешком по полю, придумывала моменты для вашего гола престижа.... в итоге 1 заковыряли...... также мы видели точность и кучность ударов.... Вывод, Стася должен был сказать " Стыдно, сдаем медали и ордена назад, отказываемся от ЗМС, не достойны" , а не очередные отмазки.

      2
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      Рейтинг: +6777

      derrik2000 > Great Tartaria 1 час назад

      "Вывод, Стася должен был сказать " Стыдно, сдаем медали и ордена назад, отказываемся от ЗМС, не достойны".

      У ЗМСов льготы всякие имеются от государства.
      Кто же сам, добровольно от льгот откажется?

      -1
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      Рейтинг: +3185

      momwig_ > derrik2000 59 минут назад

      Не, Стася должен был сказать фразу, которую якобы сказали Березуцкие с Игной Слуцкому и которую так долго муссировали потом.

      -1
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      Рейтинг: +1716

      Alekxei Z. 1 час назад

      Вы обыгравали команды у которых рейтинг ниже нашего, откуда такое самомнение ?
      Конечно дома автобус ставить не солидно , так тренер ты что атакующую игру поставил команде ??? Сплошная дзюбозависимость.
      Самоуверенный Нарцисс , по носу получил...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3173

      polt 1 час назад

      Увы и ах... Полный писец. А сколько было слов о возможности обыграть Бельгию, да еще и с разницей в два мяча. Сидите на жопе ровно и теште себя надеждой, что уж Сан-Марино мы покажем кузькину мать.

      5
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      Рейтинг: +3617

      Yev > polt 1 час назад

      Ну а чё уж сидеть на жопе, давайте сращу распустим команду, прекратим наш чемпионат и будем болеть за, ну например Англию. А чё надо болеть только за сильных и успешных, а родных, главное дождаться нужного момента, гомном обсирать. Это по нашему, по славянски.
      Может хватит гнобить сборную?! Может не все матч смотрели???
      Наши создали много голевых моментов (много это больше 3, для матча с Бельгией это МНОГО), просто подвела реализация.
      Для таких ценителей футбола главное повод позлорадствовать, даже если бы была ничья.

      3
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      Рейтинг: +6777

      derrik2000 1 час назад

      Как там у Маяковского?
      "Если бьёт дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже ставить в книжку".

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