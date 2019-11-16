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  • Черчесов – после поражения от Бельгии: «Планировали играть от себя. Хотели проверить, что мы из себя представляем»

Черчесов – после поражения от Бельгии: «Планировали играть от себя. Хотели проверить, что мы из себя представляем»

16 ноября 2019, 23:18
45

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча 9-го тура отбора Евро-2020 против Бельгии.

  • Россияне проиграли со счетом 1:4.
  • К перерыву команда уступала 0:3.

«Абсолютно согласен, что бельгийцы легко забили все свои мячи. Мы знали, как играет сборная Бельгии. Если помните, и в Бельгии первый мяч нам с быстрой атаки забили. Мы не хотели сегодня сидеть в обороне. Нам надо было побеждать 2:0.

Ещe хотели проверить, что мы из себя представляем. Меня уже спросили, не надо ли было играть в 5-7 защитников? Но мы планировали с Бельгией играть от себя. На ЧМ-2018 нас критиковали, что мы встали сзади, а сегодня критикуют, что много атакуем. Если бы была другая турнирная ситуация, сыграли бы по-другому.

Бельгия – команда такого уровня, которая пользовалась свободным пространством и забивала нам голы. Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот.

Понятно, что счeт на табло. Все знают, кто и что не сделал. От меня нужна не критика или наставления. Игрокам нужна конкретная подсказка, что надо сделать в следующий раз, чтобы ошибки исправить. Моя задача – не критиковать, а правильно оценить ситуацию, чтобы в следующий раз было лучше», – сказал Черчесов.

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Черчесов Станислав
Комментарии (45)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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alp
1573935629
представляете вы из себя жидкую коричневую бесформенную вонючую жидкость...
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Пельш 1
1573935916
Проверили, полное ...овно! Точность паса - 0, удары по воротам - 0, кипер - полный 0 видение поля - 0, игра вперёд на обострение - 0, игра назад - 5!!!!!!!
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амани
1573936191
НИЧЕГО-Вы из себя не представляете, если говорить о футболе, по крайней мере по сравнению, с серьезной сборной! Бельгийская сборная-это другой уровень футбола! До игры -Львы, после игры -драные кошки!
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polt
1573936645
Увы и ах... Полный писец. А сколько было слов о возможности обыграть Бельгию, да еще и с разницей в два мяча. Сидите на жопе ровно и теште себя надеждой, что уж Сан-Марино мы покажем кузькину мать.
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Great Tartaria
1573937388
Но если посмотреть статистику, мы больше времени проводили у их ворот. Как говорил Марк Твен " есть 3 вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика" мы видели игру, как Твои орлята рвали жопу игря матч века и как бельгия последние пол часа ходила пешком по полю, придумывала моменты для вашего гола престижа.... в итоге 1 заковыряли...... также мы видели точность и кучность ударов.... Вывод, Стася должен был сказать " Стыдно, сдаем медали и ордена назад, отказываемся от ЗМС, не достойны" , а не очередные отмазки.
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Yev
1573937481
Правильно что попробовали сейчас. Надо сделать выводы. А он напрашивается сам: с топ-командами надо играть вторым номером у нас это лучше всего получается. Всё будет хорошо, главное знать свои реальные силы и играть оранизованно и дисциплинированно.
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momwig_
1573938201
Ну. Проверил? Я что-то путаю или это тот же второй подбородок рассказывал про цель - золото ЧЕ?
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RamosRM
1573943234
Где обосраный Дзюбиньо
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Ден 781
1573950618
Сборная показала реальную свою силу, дно Евро они выиграют, олени
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Axe111
1573967922
Как ты можешь планировать играть от себя,если ты не знаешь как это,абсолютно не способный физрук!!!! Сан-Марино тебе в помощь ПО ЗО РИ ЩЕ
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