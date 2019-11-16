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  • Россия впервые с 2008 года пропустила 4 гола в официальном матче

Россия впервые с 2008 года пропустила 4 гола в официальном матче

16 ноября 2019, 23:27

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 Россия дома разгромно проиграла Бельгии со счетом 1:4.

Таким образом, российская сборная впервые за более чем 11 лет пропустила четыре гола в официальном игре.

В последний раз подобное происходило 10 июня 2008 года в поединке 1-го тура группового этапа Евро-2008 против Испании (1:4).

Если брать в расчет все матчи, то россияне четырежды пропускали 9 октября 2016 года в товарищеской встрече с Коста-Рикой (3:4).

Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

Источник: «Бомбардир»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Испания Коста-Рика
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