Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды в Сочи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды на территории Сочи.

«В ходе общения мэр города Алексей Копайгородский высказал свое предложение, чтобы команда и дальше проводила тренировочные сборы на территории Сочи. Черчесов согласился, отметив, что если команду приглашают, он обязательно этой возможностью пользуется.

Мы готовы и будем рады, если Сочи станет домашней тренировочной базой для сборной России», – сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян