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  • Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды в Сочи

Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды в Сочи

14 ноября 2019, 19:45
4

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды на территории Сочи.

«В ходе общения мэр города Алексей Копайгородский высказал свое предложение, чтобы команда и дальше проводила тренировочные сборы на территории Сочи. Черчесов согласился, отметив, что если команду приглашают, он обязательно этой возможностью пользуется.

Мы готовы и будем рады, если Сочи станет домашней тренировочной базой для сборной России», – сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян

  • Сборная России проводила тренировочный сбор в Сочи перед матчем с Бельгией в отборе на Евро-2020.
  • Встреча с бельгийцами пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало – в 20:00 по московскому времени.
  • Россия отстает от Бельгии на три очка перед очной игрой.

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573751529
Как разница где их проводить?главное чтоб результат был!!!
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Давид59
1573754609
Да и я бы не отказался (жду приглашения). У нас с Саламычем вкусы совпадают
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Yev
1573775002
Ну вот и славненько
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Граф2019
1573816956
а как же Анадырь?
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