Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды в Сочи

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды на территории Сочи.
«В ходе общения мэр города Алексей Копайгородский высказал свое предложение, чтобы команда и дальше проводила тренировочные сборы на территории Сочи. Черчесов согласился, отметив, что если команду приглашают, он обязательно этой возможностью пользуется.
Мы готовы и будем рады, если Сочи станет домашней тренировочной базой для сборной России», – сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян
- Сборная России проводила тренировочный сбор в Сочи перед матчем с Бельгией в отборе на Евро-2020.
- Встреча с бельгийцами пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало – в 20:00 по московскому времени.
- Россия отстает от Бельгии на три очка перед очной игрой.
Источник: ТАСС