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    Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды в Сочи

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов согласился проводить тренировочные сборы национальной команды на территории Сочи.

    «В ходе общения мэр города Алексей Копайгородский высказал свое предложение, чтобы команда и дальше проводила тренировочные сборы на территории Сочи. Черчесов согласился, отметив, что если команду приглашают, он обязательно этой возможностью пользуется.

    Мы готовы и будем рады, если Сочи станет домашней тренировочной базой для сборной России», – сказал директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян

    • Сборная России проводила тренировочный сбор в Сочи перед матчем с Бельгией в отборе на Евро-2020.
    • Встреча с бельгийцами пройдет в Санкт-Петербурге 16 ноября, начало – в 20:00 по московскому времени.
    • Россия отстает от Бельгии на три очка перед очной игрой.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2019 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +943

      Граф2019 15 ноября 2019, 14:22

      а как же Анадырь?

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 15 ноября 2019, 02:43

      Ну вот и славненько

      0
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      Рейтинг: +6332

      Давид59 14 ноября 2019, 21:03

      Да и я бы не отказался (жду приглашения). У нас с Саламычем вкусы совпадают

      0
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      Рейтинг: +261

      Ушат Помоев 14 ноября 2019, 20:12

      Как разница где их проводить?главное чтоб результат был!!!

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