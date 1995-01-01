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    Трушечкин: «Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх, тогда картинка станет правильной. Хэштег – хэндэхох»

    Комментатор Роман Трушечкин прокомментировал высказывание представителей немецкого концерна adidas, объяснивших, зачем был перевернут российский флаг на рукавах новой формы национальной команды.

    «Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх. Тогда картинка станет правильной. Хэштег – хэндэхох, естественно», – написал Трушечкин в твиттере.

    • Новая игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
    • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

    Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»


    Источник: твиттер Романа Трушечкина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6171

      mihail200606 1 час назад

      Оригинально...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10392

      vladimir-7 1 час назад

      Немцы вспомнили 1941 год, а у наших "деловитых" представителей РФС,
      кроме финансовых откатов, в голове ничего нет.

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