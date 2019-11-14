Трушечкин: «Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх, тогда картинка станет правильной. Хэштег – хэндэхох»

Комментатор Роман Трушечкин прокомментировал высказывание представителей немецкого концерна adidas, объяснивших, зачем был перевернут российский флаг на рукавах новой формы национальной команды.

«Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх. Тогда картинка станет правильной. Хэштег – хэндэхох, естественно», – написал Трушечкин в твиттере.

Новая игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.

По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»



