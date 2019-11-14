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  • Трушечкин: «Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх, тогда картинка станет правильной. Хэштег – хэндэхох»

Трушечкин: «Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх, тогда картинка станет правильной. Хэштег – хэндэхох»

14 ноября 2019, 15:45
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Комментатор Роман Трушечкин прокомментировал высказывание представителей немецкого концерна adidas, объяснивших, зачем был перевернут российский флаг на рукавах новой формы национальной команды.

«Немецкий концерн объяснил русским футболистам, что им просто нужно поднять руки вверх. Тогда картинка станет правильной. Хэштег – хэндэхох, естественно», – написал Трушечкин в твиттере.

  • Новая игровая форма выполнена в красном цвете. На рукава нанесены синие и белые полосы, вместе с красным цветом символизирующие перевернутый российский триколор.
  • По информации телеграм-канала «Мутко против», РФС рассматривает возможность разрыва контракта с adidas.

Adidas: «Цвета новой формы сборной выстраиваются во флаг России при поднятых вверх руках футболистов, торжествующих в момент забитого гола»


Источник: твиттер Романа Трушечкина
Отбор ЧЕ-2020 Россия
Комментарии (4)
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vladimir-7
1573740871
Немцы вспомнили 1941 год, а у наших "деловитых" представителей РФС, кроме финансовых откатов, в голове ничего нет.
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mihail200606
1573741090
Оригинально...
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rammax fcsm
1573753424
нихт шиссен, НИХТ ШИССЕН!!!!!!!!
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мы_не_рабы
1573762207
Вот потомки гитлерюгенд стебанулись. Интересно, а чьи потомки сидят у нас в РФС ? Точно не маршалов Победы!
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