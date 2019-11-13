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«Тоттенхэм» не выиграл в пяти матчах АПЛ подряд

13 ноября 2019, 06:25

Финалист последней Лиги чемпионов «Тоттенхэм» идет в АПЛ на 14-м месте. В последнем туре лондонцы сыграли вничью с выходцем из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Команда Маурисио Покеттино не побеждает в пяти встречах чемпионата Англии подряд. Всего в 14-и турах «Тоттенхэм» выиграл три раза.

  • От зоны Лиги чемпионов «Тоттенхэм» отстает на 11 очков.
  • В следующем туре команда сыграет с «Вест Хэмом»лондонское дерби (23 ноября).
  • В группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» идет вторым.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм
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