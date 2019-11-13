«Тоттенхэм» не выиграл в пяти матчах АПЛ подряд

Финалист последней Лиги чемпионов «Тоттенхэм» идет в АПЛ на 14-м месте. В последнем туре лондонцы сыграли вничью с выходцем из Чемпионшипа «Шеффилд Юнайтед» (1:1).
Команда Маурисио Покеттино не побеждает в пяти встречах чемпионата Англии подряд. Всего в 14-и турах «Тоттенхэм» выиграл три раза.
- От зоны Лиги чемпионов «Тоттенхэм» отстает на 11 очков.
- В следующем туре команда сыграет с «Вест Хэмом» – лондонское дерби (23 ноября).
- В группе Лиги чемпионов «Тоттенхэм» идет вторым.
Источник: Бомбардир.ру