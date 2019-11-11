Уткин: «Спартак» и «Динамо» снова готовы быть фактором в чемпионской гонке»

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин выразил мнение, что провалившие старт сезона «Спартак» и «Динамо» вновь способны влиять на расклады в чемпионской гонке РПЛ.

«И «Спартак», и «Динамо» сейчас перегруппировали силы, и они снова готовы быть фактором в чемпионской гонке. Фактором, потому что они так или иначе готовы отбирать у кого-то очки. Я думаю, что важнейший отрезок чемпионата сейчас – это два домашних матча «Зенита» на финише со «Спартаком» и «Динамо».

Потому что и для тех, и для других это мало того что матчи с лидером и принципиальным соперником, это ещe и возможность себе подтвердить, что ты находишься на правильном пути. Вот если «Зенит» пройдeт этот заслон, я думаю, дальше уже можно будет особо не оглядываться даже на то, что с «Ростовом» игра в последнем туре», – сказал Уткин.