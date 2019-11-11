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  • Уткин: «Спартак» и «Динамо» снова готовы быть фактором в чемпионской гонке»

Уткин: «Спартак» и «Динамо» снова готовы быть фактором в чемпионской гонке»

11 ноября 2019, 11:20
29

Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин выразил мнение, что провалившие старт сезона «Спартак» и «Динамо» вновь способны влиять на расклады в чемпионской гонке РПЛ.

«И «Спартак», и «Динамо» сейчас перегруппировали силы, и они снова готовы быть фактором в чемпионской гонке. Фактором, потому что они так или иначе готовы отбирать у кого-то очки. Я думаю, что важнейший отрезок чемпионата сейчас – это два домашних матча «Зенита» на финише со «Спартаком» и «Динамо».

Потому что и для тех, и для других это мало того что матчи с лидером и принципиальным соперником, это ещe и возможность себе подтвердить, что ты находишься на правильном пути. Вот если «Зенит» пройдeт этот заслон, я думаю, дальше уже можно будет особо не оглядываться даже на то, что с «Ростовом» игра в последнем туре», – сказал Уткин.

  • «Спартак» по итогам 16 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
  • «Динамо» идет на 12-й строчке.
  • При этом две столичные команды отделяют друг от друга всего три очка.

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Уткин Василий
Комментарии (29)
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Decorhome
1573461747
Удачи им. От этого наш чемпионат только выиграет
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3a zenit
1573463077
ага,а Тамбов,Арсенал,Уфа,Сочи не в счёт?Вздрючить Спартак-Динамо легче чем тех кого покупают за бабло отобрать очки у лидеров.
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vka1970
1573463457
Ну насчёт фактора он загнул.Слишком много очков уже потеряно.А вот то, что могут кровь голубым попортить и вновь поставить вопрос о чемпионстве Локо, Краснодара, Ростова и т.д.(любой на выбор) , такое вполне реально.Судя по прошедшим последним матчам Зенит даже в пятёрку лучших не вошёл бы в любом ведущем европейском чемпионатах.
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oyabun
1573464036
Уткин что то сам на себя не похож в этом интервью. Где жесткий сарказм и ирония? Он даже чересчур польстил командам. Даже между 5 и 6 местом разрыв в 9 очков и при очень нестабильной и слабой пока игре упомянутых команд отыграть их будет очень сложно. Но главное, как говорит Тедеско, сейчас наладить игру, взаимодействие игроков. А Чемпионская гонка - это скорее уже задача на следующий сезон.
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АРИЕЦ2008
1573465439
Неудачная шутка....
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andromend
1573467072
Вася вообще о чем? Какое Динамо? Нам бы не вылететь с такой игрой.
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koli4ka
1573468143
в понедельникам,да с утра для Василия нормально выраженное мнение...
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alp
1573469503
шта???
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Вальдемар IV
1573470547
ну да осталось еще динамо сделать чемпионом, москва же
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fedser
1573480466
О чем он - Егоров же обещал наладить судейство только к концу года!
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