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    Уткин: «Спартак» и «Динамо» снова готовы быть фактором в чемпионской гонке»

    Журналист, ведущий и блогер Василий Уткин выразил мнение, что провалившие старт сезона «Спартак» и «Динамо» вновь способны влиять на расклады в чемпионской гонке РПЛ.

    «И «Спартак», и «Динамо» сейчас перегруппировали силы, и они снова готовы быть фактором в чемпионской гонке. Фактором, потому что они так или иначе готовы отбирать у кого-то очки. Я думаю, что важнейший отрезок чемпионата сейчас – это два домашних матча «Зенита» на финише со «Спартаком» и «Динамо».

    Потому что и для тех, и для других это мало того что матчи с лидером и принципиальным соперником, это ещe и возможность себе подтвердить, что ты находишься на правильном пути. Вот если «Зенит» пройдeт этот заслон, я думаю, дальше уже можно будет особо не оглядываться даже на то, что с «Ростовом» игра в последнем туре», – сказал Уткин.

    • «Спартак» по итогам 16 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
    • «Динамо» идет на 12-й строчке.
    • При этом две столичные команды отделяют друг от друга всего три очка.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:20
    Комментарии12
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      Рейтинг: +273

      АРИЕЦ2008 21 минуту назад

      Неудачная шутка....

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      Рейтинг: +20952

      oyabun 45 минут назад

      Уткин что то сам на себя не похож в этом интервью. Где жесткий сарказм и ирония? Он даже чересчур польстил командам. Даже между 5 и 6 местом разрыв в 9 очков и при очень нестабильной и слабой пока игре упомянутых команд отыграть их будет очень сложно. Но главное, как говорит Тедеско, сейчас наладить игру, взаимодействие игроков. А Чемпионская гонка - это скорее уже задача на следующий сезон.

      2
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      Рейтинг: +9802

      vka1970 54 минуты назад

      Ну насчёт фактора он загнул.Слишком много очков уже потеряно.А вот то, что могут кровь голубым попортить и вновь поставить вопрос о чемпионстве Локо, Краснодара, Ростова и т.д.(любой на выбор) , такое вполне реально.Судя по прошедшим последним матчам Зенит даже в пятёрку лучших не вошёл бы в любом ведущем европейском чемпионатах.

      2
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      Рейтинг: +628

      kolyma999 > vka1970 36 минут назад

      Да,именно об этом разговор.В гонке поучаствовать могут только косвенно,отобрав очки у лидеров.Но могут же?Ждём Зен-Спа,этот матч может дать очень много ответов и породить столько же вопросов

      0
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      Рейтинг: +4302

      3a zenit 1 час назад

      ага,а Тамбов,Арсенал,Уфа,Сочи не в счёт?Вздрючить Спартак-Динамо легче чем тех кого покупают за бабло отобрать очки у лидеров.

      0
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      Рейтинг: +628

      kolyma999 > 3a zenit 56 минут назад

      Не неси чушь.Насчёт купить не знаю,но есть такая тенденция,что условный фк в матче со Спартаком ложится костьми а через какое то время в матче против Зенита ползает по полю.Лично моё наблюдение

      2
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      Рейтинг: +6119

      mihail200606 1 час назад

      Ну если только отбирать.. В этом сезоне борьба за чемпионство это не про них.. А динамо это вообще непонятная шняга сейчас, если они чуть стабилизировались , то это не значит, что они станут претендентами на что-то, пусть даже в след сезоне..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +952

      Decorhome 1 час назад

      Удачи им. От этого наш чемпионат только выиграет

      3
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      Рейтинг: +1870

      Борат 1 час назад

      хотелось бы увидеть спартак и динамо в гонке первенства ФНЛ )))
      во будет умора!!!

      -2
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      Рейтинг: +434

      Серж 69 > Борат 1 час назад

      Умора будет,когда ты разучишься и говорить,и писать.

      1
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      Рейтинг: +628

      kolyma999 > Серж 69 1 час назад

      Хотелось бы видеть его в курятнике.Вот умора.

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      Рейтинг: +628

      kolyma999 > Серж 69 1 час назад

      Помнишь....С гор спустились басмачи,это общество Нефтчи.Если есть Дегенерат,то зовут его борат

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