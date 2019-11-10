Мане, Фирмино, Салах – в старте «Ливерпуля»; Силва, Стерлинг и Агуэро – в нападении у «Сити»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Энфилд». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Ловрен, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.