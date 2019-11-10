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  • Мане, Фирмино, Салах – в старте «Ливерпуля»; Силва, Стерлинг и Агуэро – в нападении у «Сити»

Мане, Фирмино, Салах – в старте «Ливерпуля»; Силва, Стерлинг и Агуэро – в нападении у «Сити»

10 ноября 2019, 19:11
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на матч 12-го тура английской Премьер-лиги.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «Энфилд». Начало – в 19:30 по московскому времени.

«Ливерпуль»: Алисон, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнольд, Ловрен, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Стоунс, Фернандиньо, Анхелиньо, Де Брюйне, Родри, Гюндоган, Б. Силва, Стерлинг, Агуэро.

  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, имея на счету 31 очко.
  • «Сити» занимает четвертую строчку (25 очков).

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити
Комментарии (1)
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Ушат Помоев
1573402474
Ливер должен катнуть МС!!!
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