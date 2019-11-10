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  • Малых, Деспотович, Фомин и Козлов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Уфы» на матч 16-го тура РПЛ

Малых, Деспотович, Фомин и Козлов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Уфы» на матч 16-го тура РПЛ

10 ноября 2019, 10:18

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на очный матч 16-го тура российской Премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.

  • Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
  • Начало игры – в 11:30 по московскому времени.
  • По итогам 15 туров «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» – 14-е.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Оренбург Уфа
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