Малых, Деспотович, Фомин и Козлов – в стартовых составах «Оренбурга» и «Уфы» на матч 16-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на очный матч 16-го тура российской Премьер-лиги.
«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.
- Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
- Начало игры – в 11:30 по московскому времени.
- По итогам 15 туров «Оренбург» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Уфа» – 14-е.
Источник: Официальный сайт РПЛ