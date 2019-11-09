Ла Лига пока не определилась с началом перенесенного матча «Барселона» – «Реал»

Время начала перенесенного матча 10-го тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом» до сих пор не определено.

По информации Sport.es, Класико может стартовать в промежутке с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 15:00 до 19:00 по московскому времени).

Таким образом, будут учтены два важных фактора. Во-первых, игра лидеров чемпионата не будет проходить одновременно с вечерними матчами Кубка Испании. Во-вторых, встреча пройдет в прайм-тайм для азиатских стран.