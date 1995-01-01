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    Ерохин вызван в сборную России вместо травмированного Черышева

    Пресс-служба сборной России сообщила, что вызов в национальную команду получил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

    В заявке сборной игрок петербургской команды заменит получившего травму вингера «Валенсии» Дениса Черышева.

    • Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.
    • Обе встречи пройдут в рамках отбора Евро-2020.
    • 30-летний Ерохин в текущем сезоне провел за «Зенит» 15 матчей и забил три гола.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      Andrering87 10 минут назад

      Блин, нашли кого вызвать...Ерохин в подметки не годится Дениске....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10290

      vladimir-7 51 минуту назад

      Почему не С.Семака-то, опыта ведь больше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +582

      Давид59 > vladimir-7 30 минут назад

      Предлагаешь рекорд Роже Милла побить? Чисто теоретически возможно

      0
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      Рейтинг: +582

      Давид59 1 час назад

      Наш хрустальный Дениска. Жаль

      0
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      Рейтинг: +583

      evgevg13 1 час назад

      ах-ах

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