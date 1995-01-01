Ерохин вызван в сборную России вместо травмированного Черышева

Блин, нашли кого вызвать...Ерохин в подметки не годится Дениске....
Пресс-служба сборной России сообщила, что вызов в национальную команду получил полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.
В заявке сборной игрок петербургской команды заменит получившего травму вингера «Валенсии» Дениса Черышева.
- Россияне 16 ноября примут Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября сыграют в гостях с Сан-Марино.
- Обе встречи пройдут в рамках отбора Евро-2020.
- 30-летний Ерохин в текущем сезоне провел за «Зенит» 15 матчей и забил три гола.