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  • Уткин – о новой форме сборной России: «Получается перевернутый флаг России. Он же флаг Сербии»

Уткин – о новой форме сборной России: «Получается перевернутый флаг России. Он же флаг Сербии»

8 ноября 2019, 10:43
24

Блогер Василий Уткин высказался о новой форме сборной России к Евро-2020.

«В центре обсуждения новой формы сборной России – рукава. Как ни крути – а впрочем, как ты покрутишь рукава-то? – получается перевернутый флаг России. Он же флаг Сербии.

Глупость?

Замысел?

Да ерунда. Ну, тупо ведь не подумали. Ну, совершенно очевидно, ничего б не стало хуже, если б полоски были в нужном порядке.

Но Адидас не подумал о России. Мало того – его представления о красоте противопоставляются России – в эстетической системе Адидаса.

Мне-то все равно, я не патриот. Я люблю свою страну, потому что нравится, а не по факту рождения. Но вот как быть сотням тысяч болельщиков? Как же теперь будут взвеваться кострами синие ночи? Ужас.

Так или иначе, это же по факту переворот.

Он произошел седьмого ноября и затронул основы государственности (статус флага по Конституции).

Скоро Ленин проснется», – написано в посте Уткина.


Источник: Телеграм-канал Василия Уткина
Отбор ЧЕ-2020 Россия Уткин Василий
Комментарии (24)
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alex1951
1573200383
Утконосу - нужно везде свой нос сунуть.....Итак ,Васисуалий ,имей ввиду :Не важно какого цвета кошка ,хлавныя шоб мышек ловила!
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САДЫЧОК
1573205789
Да , всё верно , он говорит ! Ещё бы этот АБИБАС посмел бы 2х главова орла перевернуть ?!... Пусть исправляют недочёт !
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loko-the_best
1573206888
А вообще это реально косяк дизайнеров, цвета должны идти в правильном порядке
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Деса
1573209163
А мне больше нравилась форма сборной образца Евро-2008, просто и красиво было.
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Файдаэн_Шаз
1573209953
Каждый раз, когда футболисты будут вскидывать руки вверх, "флаг " будет вставать правильно. Ничего вы не понимаете, это не баг, а фича.
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FanatSerj
1573209956
"Так или иначе, это же по факту переворот." - совсем кукушка от полосочек поехала у Васи.
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тётя ASYA
1573216309
А зачем нам абибас?у нас есть юдашкин или зайцев ! Сделают пусть Аля рюшка
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SIRIUS 2002
1573473821
придется играть с поднятыми руками...
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vanesss1981
1573482451
"Я люблю свою страну, но я не патриот"- идиот.
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kliker
1573573074
Переделать полоски на рукавах -красно-сине-белую и красная рубашка, дело пяти минут, и все патриоты станут довольны.
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