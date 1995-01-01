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    Уткин – о новой форме сборной России: «Получается перевернутый флаг России. Он же флаг Сербии»

    Блогер Василий Уткин высказался о новой форме сборной России к Евро-2020.

    «В центре обсуждения новой формы сборной России – рукава. Как ни крути – а впрочем, как ты покрутишь рукава-то? – получается перевернутый флаг России. Он же флаг Сербии.

    Глупость?

    Замысел?

    Да ерунда. Ну, тупо ведь не подумали. Ну, совершенно очевидно, ничего б не стало хуже, если б полоски были в нужном порядке.

    Но Адидас не подумал о России. Мало того – его представления о красоте противопоставляются России – в эстетической системе Адидаса.

    Мне-то все равно, я не патриот. Я люблю свою страну, потому что нравится, а не по факту рождения. Но вот как быть сотням тысяч болельщиков? Как же теперь будут взвеваться кострами синие ночи? Ужас.

    Так или иначе, это же по факту переворот.

    Он произошел седьмого ноября и затронул основы государственности (статус флага по Конституции).

    Скоро Ленин проснется», – написано в посте Уткина.


    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3171

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Да , всё верно , он говорит ! Ещё бы этот АБИБАС посмел бы 2х главова орла перевернуть ?!... Пусть исправляют недочёт !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1888

      Борат 48 минут назад

      жаль васю уткина не пригласили на презентацию в качестве модели.
      сшили бы ему футболку 8XL.
      вот умора была бы!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7614

      alex1951 1 час назад

      Утконосу - нужно везде свой нос сунуть.....Итак ,Васисуалий ,имей ввиду :Не важно какого цвета кошка ,хлавныя шоб мышек ловила!

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