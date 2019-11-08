Уткин – о новой форме сборной России: «Получается перевернутый флаг России. Он же флаг Сербии»

Блогер Василий Уткин высказался о новой форме сборной России к Евро-2020.

«В центре обсуждения новой формы сборной России – рукава. Как ни крути – а впрочем, как ты покрутишь рукава-то? – получается перевернутый флаг России. Он же флаг Сербии.

Глупость?

Замысел?

Да ерунда. Ну, тупо ведь не подумали. Ну, совершенно очевидно, ничего б не стало хуже, если б полоски были в нужном порядке.

Но Адидас не подумал о России. Мало того – его представления о красоте противопоставляются России – в эстетической системе Адидаса.

Мне-то все равно, я не патриот. Я люблю свою страну, потому что нравится, а не по факту рождения. Но вот как быть сотням тысяч болельщиков? Как же теперь будут взвеваться кострами синие ночи? Ужас.

Так или иначе, это же по факту переворот.

Он произошел седьмого ноября и затронул основы государственности (статус флага по Конституции).

Скоро Ленин проснется», – написано в посте Уткина.



