Клопп: «Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о Хосепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити».

«Я очень уважаю Гвардиолу. Я знаю его так долго, и для меня все еще важно быть его соперником.

Для меня он – лучший тренер в мире, и у нас есть шанс победить его команду, что очень сложно, но реально. С моей стороны нет ничего, кроме уважения», – сказал Клопп.