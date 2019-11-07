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Клопп: «Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире»

7 ноября 2019, 18:39
3

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о Хосепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити».

«Я очень уважаю Гвардиолу. Я знаю его так долго, и для меня все еще важно быть его соперником.

Для меня он – лучший тренер в мире, и у нас есть шанс победить его команду, что очень сложно, но реально. С моей стороны нет ничего, кроме уважения», – сказал Клопп.

  • Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет в воскресенье, начало – в 19:30.
  • После 11 туров мерсисайдцы с 31 очками опережают «горожан» на 6 очков.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
Комментарии (3)
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Spaunn7
1573141923
Ну не знаю , кроме Барселоны больше он нечем особо не запомнился . Бавария и без него чемпионат выигрывала ,. МанСити аналогично . Так что пока трудно считать его лучшим. А вот сам мистер Клоп на мой взгляд сейчас и является лучшим специалистом в мире)
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gor77
1573147228
Бомбардир.((((((((( Что ж не написали, что это традиционное большое интервью с тренером перед "большой игрой"! Далее о Гвардиоле Клопп продолжил: "Конечно, вы не можете оставить это полностью без комментариев, но мне это не интересно. Достаточно написать об этом перед игрой. Не надо преувеличивать то, мы говорим."
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