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    Клопп: «Для меня Гвардиола – лучший тренер в мире»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о Хосепе Гвардиоле, возглавляющем «Манчестер Сити».

    «Я очень уважаю Гвардиолу. Я знаю его так долго, и для меня все еще важно быть его соперником.

    Для меня он – лучший тренер в мире, и у нас есть шанс победить его команду, что очень сложно, но реально. С моей стороны нет ничего, кроме уважения», – сказал Клопп.

    • Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдет в воскресенье, начало – в 19:30.
    • После 11 туров мерсисайдцы с 31 очками опережают «горожан» на 6 очков.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1888

      ухоженный крокодил 14 минут назад

      Лизнул, так лизнул.
      А нам можно и Петержелу вернуть или Адвоката.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Spaunn7 1 час назад

      Ну не знаю , кроме Барселоны больше он нечем особо не запомнился . Бавария и без него чемпионат выигрывала ,. МанСити аналогично . Так что пока трудно считать его лучшим. А вот сам мистер Клоп на мой взгляд сейчас и является лучшим специалистом в мире)

      0
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      Рейтинг: +10

      《ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ》 > Spaunn7 1 час назад

      Pf

      0
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