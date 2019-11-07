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  • «Зенит» объявил о сотрудничестве с Konami. В PES 2020 появится «Газпром Арена» и фирменный жест Дзюбы

«Зенит» объявил о сотрудничестве с Konami. В PES 2020 появится «Газпром Арена» и фирменный жест Дзюбы

7 ноября 2019, 16:24
3

«Зенит» начал сотрудничество с компанией Konami, разрабатывающей футбольный симулятор Pro Evolution Soccer 2020.

В PES 2020 будет добавлена «Газпром Арена», а в числе легенд, доступных в игре, появится экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, сообщает пресс-служба клуба.

Клуб показал видео из игры, в котором форвард Артем Дзюба после забитого гола исполняет свой фирменный жест.

«Мы рады, что «Зенит» был выбран партнером eFootball PES 2020. Взаимодействие с болельщиками в мире игр и виртуальной реальности – тренд, который невозможно игнорировать. И благодаря этому соглашению они получат возможность играть в PES 2020 на ультра-реалистичной версии «Газпром Арены», – заявил коммерческий директор «Зенита» Дмитрий Манкин.

Соглашение также предполагает серию совместных активаций на российском рынке.

«Мы исключительно рады началу сотрудничества с «Зенитом», которое только подтверждает нашу заинтересованность в России. Впечатляющий список клубов, с которыми мы уже работаем, позволяет нам надеяться, что новое соглашение только подтвердит наше желание быть ближе к болельщикам во всем мире, и особенно там, где футбол продолжает развиваться», – сказал старший директор по управлению брендом и развитию бизнеса Konami Йонас Лигард.

Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Дзюба Артем
Комментарии (3)
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Я - легенда
1573134754
Давайте я тоже покажу какой-нибудь жест - и вам даже придётся платить за это не слишком много )) Я уже разминаю средний палец )))
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JTherry
1573153660
«Зенит» объявил о сотрудничестве с Konami... ...как цска замаскировался)))
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