Konami представила Аршавина в качестве легенды в PES 2020

Компания Konami представила экс-нападающего «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрея Аршавин в качестве легенды в футбольном симуляторе PES 2020. Презентация бывшего игрока сборной России состоялась сегодня на площадке РПЛ на VK Fest.

Pro Evolution Soccer 2020, который носит официальное название eFootball PES 2020, выйдет на ПК, Playstation 4 и Xbox One 10 сентября. На обложке игры будет нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который уже появлялся на обложках симулятора в 2009-м, 2010-м и 2011 годах.

В настоящее время Аршавин занимает пост советника генерального директора «Зенита».