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  • Испанский журналист Алиас: «Зенит» в России считают командой Путина, «Ахматом» руководит Кадыров

Испанский журналист Алиас: «Зенит» в России считают командой Путина, «Ахматом» руководит Кадыров

7 ноября 2019, 14:19
24

На испанском телеканале TV3 показали сюжет о связи российского футбола с политикой.

В программе Els matins журналист Манель Алиас рассказал, что во времена СССР ЦСКА был связан с Министерством обороны и мог использовать админресурс для переходов футболистов в клуб. «Динамо» представляло Министерством внутренних дел, и тоже могло забирать игроков других команд. «Спартак», по его словам, был народной командой и не имел связи с политикой.

Алиас отметил, что в современной России политики не так влияют на футбол, хотя «Зенит» считается командой президента Владимира Путина, а «Ахматом» руководит глава Чечни Рамзан Кадыров. Журналист добавил, что Путин больше любит дзюдо, чем футбол.

  • Манель Алиас – корреспондент TV3 и Catalunya Radio в Москве. Специализируется на политической тематике.

Источник: Mundo Deportivo
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Зенит Спартак ЦСКА Путин Владимир
Комментарии (24)
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dimmmka
1573126905
Переименовать в ПУЗЕНЬ!!!
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vladimir-7
1573128690
Командой президента является не только ФК Зенит, но и вся воровская, коррупционная вертикаль власти с её горизонтальными ветвями.
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SEREGA 64
1573137077
А ПОЭТОМУ ЗЕНИТ И ЗОВУТ КОМАНДОЙ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ
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neveldomha
1573138426
Если бы Путин любил футбол, то до такого состояния российский футбол, как сейчас, точно бы не докатился.
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raritet
1573139172
Даже интуитивно можно понять, что главе нашего государства не только Зенит, но и вообще футбол мало интересен. Откуда берется вот такая бессмыслица только иностранцам и ведомо. Предполагаю, если бы Зенит и его дела были интересны Путину, то была бы совсем другая картинка.
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ufos73
1573143978
Путину интересен питер, вот он и приказал его поднимать. А как известно, заставь дурака богу молиться... Зина может и не Путина, а может и его, но кремлевская 100%!
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Владислав Vlad
1573148745
Зенит такой же Путинский, как Барселона Трамповская. Что за дебил? Малолеток наслушался и такую чушь несёт в эфир.....
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Диктор
1573149658
Правдивая статья.
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Hansson
1573150165
Как это Спартак не имел связи с политикой? Вот что за глупости? Испанскому журналисту простительно, но когда у нас в России говорят, что Спартак - «народная команда». Типо за ЦСКА - МО, за Динамо - менты, Зенит - Путина... Всеп известно, что за Спартак Брежнев болел и всё Политбюро СССР. Не помогали? Ещё как помогали
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Olymp2
1573155825
Оракул!!!!!!!
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