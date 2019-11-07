Испанский журналист Алиас: «Зенит» в России считают командой Путина, «Ахматом» руководит Кадыров

На испанском телеканале TV3 показали сюжет о связи российского футбола с политикой.

В программе Els matins журналист Манель Алиас рассказал, что во времена СССР ЦСКА был связан с Министерством обороны и мог использовать админресурс для переходов футболистов в клуб. «Динамо» представляло Министерством внутренних дел, и тоже могло забирать игроков других команд. «Спартак», по его словам, был народной командой и не имел связи с политикой.

Алиас отметил, что в современной России политики не так влияют на футбол, хотя «Зенит» считается командой президента Владимира Путина, а «Ахматом» руководит глава Чечни Рамзан Кадыров. Журналист добавил, что Путин больше любит дзюдо, чем футбол.