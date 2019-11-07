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    Испанский журналист Алиас: «Зенит» в России считают командой Путина, «Ахматом» руководит Кадыров

    На испанском телеканале TV3 показали сюжет о связи российского футбола с политикой.

    В программе Els matins журналист Манель Алиас рассказал, что во времена СССР ЦСКА был связан с Министерством обороны и мог использовать админресурс для переходов футболистов в клуб. «Динамо» представляло Министерством внутренних дел, и тоже могло забирать игроков других команд. «Спартак», по его словам, был народной командой и не имел связи с политикой.

    Алиас отметил, что в современной России политики не так влияют на футбол, хотя «Зенит» считается командой президента Владимира Путина, а «Ахматом» руководит глава Чечни Рамзан Кадыров. Журналист добавил, что Путин больше любит дзюдо, чем футбол.

    • Манель Алиас – корреспондент TV3 и Catalunya Radio в Москве. Специализируется на политической тематике.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +641

      dimmmka 15 минут назад

      Переименовать в ПУЗЕНЬ!!!

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