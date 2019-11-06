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  • «Зенит» в третий раз проиграл на «Газпром Арене» при Семаке

«Зенит» в третий раз проиграл на «Газпром Арене» при Семаке

6 ноября 2019, 06:13
17

«Зенит» уступил в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (0:2).

Это поражение стало для петербуржцев третьим на «Газпром Арене» с момента назначения Сергея Семака главным тренером команды.

В марте 2019 года «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:3) в матче Лиги Европы, а в декабре 2018-го – «Рубину» (1:2) в РПЛ.

  • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
  • На данный момент клуб занимает третье место в группе ЛЧ и лидирует в чемпионате России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (17)
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Kollljan
1573013648
Лейпциг сильнее.
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Вальдемар IV
1573014539
просто лейпцигу повезло не играть у нас а то вилков тоже душил бы
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Kollljan
1573014557
Остался шанс побороться за третье место в группе. Это всё. По игре два вывода уже сделать можно: Оздоев спёкся, пора на лавку. Ерохина пора отправлять в Сочи.
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АРИЕЦ2008
1573019182
Зениту не хватило одной замены- Вилкова.....
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Garrincha58
1573021568
все ржут и смеются а ведь это уровень нашего клубного футбола мы любим посмеяться над собой надо сочувствовать и что то делать а не ржать и поливать друг друга дерьмом то что вчера показали немцы нашим командам не показать ещё лет 20 надо задуматься там на верху и всё менять в футболе как можно быстрей убрать лимит большие зарплаты убрать финансовую господдержку клубам и искоренить коррупцию а она есть везде не только в спорте
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alp
1573021844
при таком подходе к футболу, ЛЕ наш потолок... я не про Зенит, а про наш футбик в целом.
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vmonomah17
1573022293
В который раз убеждаюсь, что не важно в какой корзине наши клубы при жеребьевке ЛЧ - в первой или четвертой. В итоге, борьба происходит только за третью строчку.
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paracetamol
1573022969
Бывает, у всех бывает и намного хуже.
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woyser
1573038062
Странно, почему до сих пор нет комментария бога? А если серьёзно, с чего это все взяли что Лейпциг мы должны были бах и обыграть. С командой считаются все гранды в бундеслиге, в группе набрали уже 9 очков и осечка с Лионом в первом туре ничего не значит, в ответке они возьмут своё. Нынешний Зенит прагматичен и любой грамотный тренер сможет подготовить свою команду под игру с ним, а Лейпцигу так и не пришлось перестраивать они с играли в свой футбол, а Зенит им в этом помог. Семаку пора уже подумать на тех ли людей он делает ставку, клуб начинает погружаться в стабильный застой, а это не к чему хорошему не приведёт. Надеюсь в последних играх мы возьмём 6 очков, но это будет архи сложно. Лион явно стремится в весеннюю часть ЛЧ, да и Бенфика хочет закончить групповой этап на мажорной ноте.
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sampos
1573057387
Это картина всего нашего футбола,- физики хватает на 60-70 мин игры. Славия (Прага) в игре с Барселоной "намотала" 110 км и заслужила ничью. И это можно видеть у многих зарубежных командах. А наши футболёры видимо поняли, что и на скамеечке можно недурственно зарабатывать.
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