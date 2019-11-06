«Зенит» в третий раз проиграл на «Газпром Арене» при Семаке

«Зенит» уступил в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (0:2).

Это поражение стало для петербуржцев третьим на «Газпром Арене» с момента назначения Сергея Семака главным тренером команды.

В марте 2019 года «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:3) в матче Лиги Европы, а в декабре 2018-го – «Рубину» (1:2) в РПЛ.