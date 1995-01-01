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    «Зенит» в третий раз проиграл на «Газпром Арене» при Семаке

    «Зенит» уступил в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (0:2).

    Это поражение стало для петербуржцев третьим на «Газпром Арене» с момента назначения Сергея Семака главным тренером команды.

    В марте 2019 года «Зенит» проиграл «Вильярреалу» (1:3) в матче Лиги Европы, а в декабре 2018-го – «Рубину» (1:2) в РПЛ.

    • Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года.
    • На данный момент клуб занимает третье место в группе ЛЧ и лидирует в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +16027

      DVOK68 33 минуты назад

      Сэкономили силы в этой ЛЧ,чтобы выиграть домашний финал в следующей.Грамотно сделано.

      0
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      Рейтинг: +543

      Хведя > DVOK68 14 минут назад

      Классная фенька для юмористов!

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