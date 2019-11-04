Черчесов: «Я передвигал игрока на другую позицию. Он четыре месяца со мной не разговаривал»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у каждого футболиста должна быть основная позиция на поле.

«В 17 лет футболист уже с навыками и видно перспективу. Но ситуация бывает разная – один игрок может прибавить или наоборот. Вот Оздоев раз, и выстрелил. Но к 17 годам должна быть база, понимать, на какой позиции играть комфортно. Нужна специализация, позиция, от которой ты отталкиваешься.

Согласен, что современный футбол — это универсализация, но везде супер ты играть не можешь, только если ты уникум. Разве может Месси играть правым защитником? Вряд ли.

Универсализация — это хорошо, но специализация должна быть. Сейчас на сбор приехал Кузяев, который играет то левого защитника, то правого, то в опорной зоне – и навык теряется. С одной стороны, это хорошо, но у футболиста должна быть основная позиция, где он должен достигнуть максимума.

Футболист иногда думает, где ему комфортнее, но на самом деле, ему надо играть на другой позиции. Тренер лучше видит игрока. Такое было и в моей практике, но я передвигал игрока на другое место. Он четыре месяца со мной не разговаривал, а потом начал играть, и ему понравилось. После купили игрока на эту позицию, футболиста перевел обратно – а он уже не хотел.

Могу сказать словами Николая Петровича: «Дураки в футбол не играют». Надо учиться и развиваться. В 17 лет ты никогда не знаешь, как будет складываться карьера, поэтому учеба нужна. Карьера футболиста ведь тоже заканчивается, поэтому надо развиваться, чтобы быть достойным членом общества», – сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».