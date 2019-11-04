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  • Черчесов: «Я передвигал игрока на другую позицию. Он четыре месяца со мной не разговаривал»

Черчесов: «Я передвигал игрока на другую позицию. Он четыре месяца со мной не разговаривал»

4 ноября 2019, 13:57
16

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что у каждого футболиста должна быть основная позиция на поле.

«В 17 лет футболист уже с навыками и видно перспективу. Но ситуация бывает разная – один игрок может прибавить или наоборот. Вот Оздоев раз, и выстрелил. Но к 17 годам должна быть база, понимать, на какой позиции играть комфортно. Нужна специализация, позиция, от которой ты отталкиваешься.

Согласен, что современный футбол — это универсализация, но везде супер ты играть не можешь, только если ты уникум. Разве может Месси играть правым защитником? Вряд ли.

Универсализация — это хорошо, но специализация должна быть. Сейчас на сбор приехал Кузяев, который играет то левого защитника, то правого, то в опорной зоне – и навык теряется. С одной стороны, это хорошо, но у футболиста должна быть основная позиция, где он должен достигнуть максимума.

Футболист иногда думает, где ему комфортнее, но на самом деле, ему надо играть на другой позиции. Тренер лучше видит игрока. Такое было и в моей практике, но я передвигал игрока на другое место. Он четыре месяца со мной не разговаривал, а потом начал играть, и ему понравилось. После купили игрока на эту позицию, футболиста перевел обратно – а он уже не хотел.

Могу сказать словами Николая Петровича: «Дураки в футбол не играют». Надо учиться и развиваться. В 17 лет ты никогда не знаешь, как будет складываться карьера, поэтому учеба нужна. Карьера футболиста ведь тоже заканчивается, поэтому надо развиваться, чтобы быть достойным членом общества», – сказал Черчесов в эфире «Матч Премьер».

  • В конце октября Черчесов посетил штаб-квартиру УЕФА в Ньоне, где выступил с лекцией перед тренерами из Албании, Чехии, Северной Македонии и Черногории, обучающимися на категорию PRO.
  • Сборная России под руководством Черчесова досрочно обеспечила себе участие в финальной части Евро-2020.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1572865326
Наверное не передвигал, а задвигал, поэтому и не разговаривал. ))) ******
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momwig_
1572868119
Саламыч начинает откровенно раздражать, пытаясь посеять в Спартаке зерно нового бунта. Неужели правда ему лето обещали, а тут летние перспективы начинают рассасываться? Это низко... хотя лично я от него ничего особо хорошего и не ждал. Смотри, Саламыч, не только Он всё видит, мы, болелы - тоже кой чего. Проклянем, не открестишься. Те более, не такой уж ты и Красно-белый.
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САДЫЧОК
1572868247
Оздоев игрок уровня Фнл , даже Дзюба полезнее на поле ! Это ужас , что в голове у Черчесова !
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vladimir-7
1572870652
О чем Черчесов высказался, трудно его понять, о какой-то перестановке игрока и его дальнейшей радости. Наверно хочет показать какой он умный и дальновидный тренер. Пастухом он был, пастухом он и остался.
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Russia 2010
1572874544
Молодец, всё по делу!
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Garrincha58
1572874793
однажды полевого игрока поставил в ворота, а он со мной четыре месяца не разговаривал, а потом хотел обратно, а он уже не хочет
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САДЫЧОК
1572881767
Удачи Черчесов
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Plyash
1572883001
Классный футболист на любом месте сыграет,где его тренер видит в соответствии со своей схемой игры.Яркий пример у нас это Володя Бессонов. Вспомните "тотальный футбол" Голландии в 70-х,где пол-команды игроков менялись местами. Другое дело,что игроков таких единицы.
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ArReal
1572889363
Тренер лучше видит игрока)) Он себя тренером что ли считает?__
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polt
1572893102
Позиция позиции рознь, поставь напа в центральные защитники, полузащитника в ворота или наоборот. К 17 годам каждый игрок уже определяется со своим амплуа и тут Черчесов перегибает.
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