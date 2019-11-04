Широков назвал Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает нападающего петербургской команды Артема Дзюбу лучшим футболистом чемпионата России по итогам первых 15 туров

– Первый круг чемпионата практически завершен. Лучший игрок этого отрезка?

– Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе «гол плюс пас», на вовлеченность в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя по мне еще и Барриос в «Зените» себя здорово проявляет. Проделывает большой объем работы. Но все-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу.

– А Крыховяк?

– Вот Крыховяк сопоставим с Барриосом. А Артем чуть выше. И потом – если не назвать Дзюбу лучшим игроком, можно прослыть человеком, который ничего не понимает в футболе.