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Широков назвал Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ

4 ноября 2019, 09:29
19

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает нападающего петербургской команды Артема Дзюбу лучшим футболистом чемпионата России по итогам первых 15 туров

– Первый круг чемпионата практически завершен. Лучший игрок этого отрезка?

– Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе «гол плюс пас», на вовлеченность в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя по мне еще и Барриос в «Зените» себя здорово проявляет. Проделывает большой объем работы. Но все-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу.

– А Крыховяк?

– Вот Крыховяк сопоставим с Барриосом. А Артем чуть выше. И потом – если не назвать Дзюбу лучшим игроком, можно прослыть человеком, который ничего не понимает в футболе.

  • Дзюба в первом круге РПЛ провел 15 матчей, в которых забил девять голов и сделал девять ассистов.
  • «Зенит» – лидер Премьер-лиги. Петербуржцы опережают «Ростов» и «Локомотив» на три очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Широков Роман
Комментарии (19)
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nik55
1572850181
дурак дурака видит из далека
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Рубинище
1572852122
Лучший-это Фернандес. Дзюба с Бариосом потом.-это топ3.
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dyema
1572852455
От фактов никуда не денешся, как бы всякие глоры не хотели.
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Strig
1572852529
ДЗЮБА? ха-ха-ха...
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_Статист_
1572854973
Поперла игра у Дзюбинью+ Азмунчика зашугал, тот прежде чем ударить , высматривать Дзюбу стал.
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zra78
1572856726
Почему я не удивлён...
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vladimir-7
1572858962
Широ, ты кроме Зенита смотрел бы и другие игры РПЛ, а там гораздо лучше есть игроки, чем твой Дзюба.
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RotBerg
1572859167
По статистике так точно
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lyudmilazhurkov
1572864021
Наши власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam
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Muboraksho
1572868667
Выбор не удачен. Есть много других великолепных игроков чем Дзюба.
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