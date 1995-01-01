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    Широков назвал Дзюбу лучшим игроком первого круга РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков считает нападающего петербургской команды Артема Дзюбу лучшим футболистом чемпионата России по итогам первых 15 туров

    – Первый круг чемпионата практически завершен. Лучший игрок этого отрезка?

    – Дзюба. Если посмотреть на результативность по системе «гол плюс пас», на вовлеченность в командный результат, то, пожалуй, назову его. Хотя по мне еще и Барриос в «Зените» себя здорово проявляет. Проделывает большой объем работы. Но все-таки всегда больше ценятся те, кто забивает. Так что поставлю на Дзюбу.

    – А Крыховяк?

    – Вот Крыховяк сопоставим с Барриосом. А Артем чуть выше. И потом – если не назвать Дзюбу лучшим игроком, можно прослыть человеком, который ничего не понимает в футболе.

    • Дзюба в первом круге РПЛ провел 15 матчей, в которых забил девять голов и сделал девять ассистов.
    • «Зенит» – лидер Премьер-лиги. Петербуржцы опережают «Ростов» и «Локомотив» на три очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3708

      nik55 14 минут назад

      дурак дурака видит из далека

      0
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      Рейтинг: +4558

      subbotaspartak 24 минуты назад

      У нас был конкурс недавно - лучший поэт года.
      Условия конкурса прошёл 1 человек - сын главного "слуги" народа.

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      Рейтинг: +882

      Muboraksho > subbotaspartak 11 минут назад

      Это где у вас, на Украине что ли? Если это сын Зеленского то это уже пахнет чем то авторитаризмом, да?

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