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Журналист Скира: «Ювентус» хочет продлить контракт с Щесны

1 ноября 2019, 14:12
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«Ювентус» заинтересован в продолжении сотрудничества с вратарем Войцехом Щесны.

Сообщается, что туринский клуб готов предложить футболисту новый контракт до 2024 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

  • Щесны выступает за «Ювентус» с 2017 года,
  • 29-летний голкипер провел 71 матч, в которых пропустил 51 гол.
  • Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Ювентус Щесны Войцех
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Skull_Boy
1572609686
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