Журналист Скира: «Ювентус» хочет продлить контракт с Щесны

«Ювентус» заинтересован в продолжении сотрудничества с вратарем Войцехом Щесны.
Сообщается, что туринский клуб готов предложить футболисту новый контракт до 2024 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.
- Щесны выступает за «Ювентус» с 2017 года,
- 29-летний голкипер провел 71 матч, в которых пропустил 51 гол.
- Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.