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    Журналист Скира: «Ювентус» хочет продлить контракт с Щесны

    «Ювентус» заинтересован в продолжении сотрудничества с вратарем Войцехом Щесны.

    Сообщается, что туринский клуб готов предложить футболисту новый контракт до 2024 года с зарплатой 4,5 миллиона евро за сезон.

    • Щесны выступает за «Ювентус» с 2017 года,
    • 29-летний голкипер провел 71 матч, в которых пропустил 51 гол.
    • Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,3 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Сегодня, 14:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7325

      Skull_Boy 3 часа назад

      Зачем эта дырка нужна

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