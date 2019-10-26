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    Гвардиола – после победы над «Астон Виллой»: «Если будем играть так, как в первой половине игры, то нас ждет зона вылета»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен игрой своей команды в матче против «Астон Виллы» (3:0).

    «Шесть дней назад мы были в восьми очках от первого места, сейчас – в трех. Меня не волнует турнирная таблица. Меня беспокоит то, как мы играли сегодня. Если будем демонстрировать подобный уровень, как во втором тайме, то мы сможем быть в лидерах к концу сезона, у меня нет в этом сомнений.

    Но если будем играть так, как в первой половине игры, то нас ждет зона вылета. В первом тайме мы играли в футбол не лучшим образом. Дальше действовали уже лучше, нам помог ранний гол. Мы стали играть в нужной манере, но нам нужно это делать на протяжении всего матча, а не одного тайма», – заявил испанский специалист.

    • После 10 туров АПЛ «Сити» на втором месте с 22 очками.
    • У лидирующего «Ливерпуля» 25 очков и одна игра в запасе.

    Источник: Goal

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    26.10.2019 19:29
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