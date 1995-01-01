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    Гончаренко – о нереализованных моментах: «Огромную роль играет психология. Когда ты с ватными ногами подходишь, то и вратарь большой, ворота маленькие»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после поражения своей команды от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «У нас продолжение того, что было в других матчах. Хороший первый тайм и провал во втором. Те моменты, которые мы создали – должны были забивать, этого не получилось. Но главное не это, удары были еще и мимо.

    Путeм тренировок можно улучшить завершение, но не коренным образом. Тут играет ещe огромную роль психология. Когда ты с ватными ногами подходишь, то и вратарь большой, ворота маленькие. А когда ты более уверенный и вратарь меньше становится и ворота больше. Масса факторов влияет.

    Ребров сказал, что на наше состояние могла повлиять синтетика в Уфе? На что точно не надо ссылаться – на синтетику и невезение. Если бы можно было говорить об этом, то только последние 15 минут матча. И мы часто путаем понятия играть быстро и торопиться. Мы много атакуем, больше всех в лиге, но торопимся и получаем много ответных атак», – сказал Гончаренко.

    • «Ференцварош» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
    • Единственный гол венгры забили на 87-й минуте.
    • В группе ЛЕ «Ференцварош» занимает третье место, а ЦСКА – четвертое.

    Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 22:53
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3675

      APchelov 5 минут назад

      Скоро вся москва поменяет главных

      0
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      Рейтинг: +161

      житель СПб 20 минут назад

      Очень точный диагноз - и не только для ЦСКА, для всех российских команд. И правильно пишут, что именно этим и должен заниматься тренер! А.Фергюсон, по его собственному признанию, именно этим занимался в первую очередь. Да и все великие тренеры тоже. Надо что-то менять в подготовке российских команд. А вот С.Черчесов как раз с этим справляется!

      0
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      Рейтинг: +3543

      Yev 21 минуту назад

      Может они не тренируются, а просто бухают вместе? Потому, что у тренера, что у игроков ничего страшного не произошло и у них есть какие-то шансы.
      Какая-то параллельная реальность. Может к доктору надо?

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      Рейтинг: +1835

      Борат 22 минуты назад

      Кароч надо Леонида возвращать, но это не реально! Значит усатого пса, ему как раз в думе сидеть надоело)))

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      Рейтинг: +3862

      paracetamol 29 минут назад

      В тренер и должен настраивать команду, иначе профнепригоден.

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