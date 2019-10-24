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  • Гончаренко – о нереализованных моментах: «Огромную роль играет психология. Когда ты с ватными ногами подходишь, то и вратарь большой, ворота маленькие»

Гончаренко – о нереализованных моментах: «Огромную роль играет психология. Когда ты с ватными ногами подходишь, то и вратарь большой, ворота маленькие»

24 октября 2019, 22:53
22

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после поражения своей команды от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«У нас продолжение того, что было в других матчах. Хороший первый тайм и провал во втором. Те моменты, которые мы создали – должны были забивать, этого не получилось. Но главное не это, удары были еще и мимо.

Путeм тренировок можно улучшить завершение, но не коренным образом. Тут играет ещe огромную роль психология. Когда ты с ватными ногами подходишь, то и вратарь большой, ворота маленькие. А когда ты более уверенный и вратарь меньше становится и ворота больше. Масса факторов влияет.

Ребров сказал, что на наше состояние могла повлиять синтетика в Уфе? На что точно не надо ссылаться – на синтетику и невезение. Если бы можно было говорить об этом, то только последние 15 минут матча. И мы часто путаем понятия играть быстро и торопиться. Мы много атакуем, больше всех в лиге, но торопимся и получаем много ответных атак», – сказал Гончаренко.

  • «Ференцварош» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.
  • Единственный гол венгры забили на 87-й минуте.
  • В группе ЛЕ «Ференцварош» занимает третье место, а ЦСКА – четвертое.

Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?

Источник: «Чемпионат»
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Гончаренко Виктор
Комментарии (22)
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Yev
1571947332
Может они не тренируются, а просто бухают вместе? Потому, что у тренера, что у игроков ничего страшного не произошло и у них есть какие-то шансы. Какая-то параллельная реальность. Может к доктору надо?
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CSKA57
1571948660
Так занимайтесь психологией! Кто мешает?
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_Kesh_Suntar_
1571949501
Опять пошла слово "молодые"! Сук че ты гонишь,,, ******* ты значить психолог!,, если не как можешь настроить, они че бабы?! Месячные у них? Стал *** командой настроения!,,, вижу их по глазам какие потерянные котята,, Вот был у нас бы шаа Понтус Вернблум напихал бы им!, накричал! глаза горят,,,,, поставил бы, кто ****** занимается!!!
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Derzkiy1
1571959394
Почему команда играет только первый тайм ??? Вы все игры отдаёте во втором тайме !!!! Просто перестаёт контролировать матч , первый тайм 70+ % владения , в РПЛ даже с Локо или Краснодар без разнице ! Второй тайм выходит просто другая команда и всегда Гончаренко рассказывает какой то бред, типо соперник начинает играть
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Аид666
1571963022
одна и та же пластинка... команда на 2 тайм вообще не выходит, и тренер ничего не может с этим сделать....
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RotBerg
1571972778
Напомните болелы ЦСКА, когда в евро весну последний раз выходили?
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exreporter
1571977380
забавно читать это, когда знаешь, сколько они получают в день )
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spam2009
1571978003
Пора тебе на выход. Ненавижу коней в чемпионате, но в Европе болею за всех, даже за бомжей. Но что бы такой позор...
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Рубинище
1571982312
Я всё понимаю,но каждый раз одно и тоже или те же. накосячили, привезли, в следущ. раз они снова в старте...накосячили, привезли--старт. может пора как то что то делать.
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Агасфер
1571990746
Когда ты посредственный тренер,то и организация игры,действия футболистов-аналогичные.Они не в себя не верят,а в тебя,только ещё этого не понимают.
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