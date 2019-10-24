Гончаренко – о нереализованных моментах: «Огромную роль играет психология. Когда ты с ватными ногами подходишь, то и вратарь большой, ворота маленькие»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мыслями после поражения своей команды от «Ференцвароша» в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«У нас продолжение того, что было в других матчах. Хороший первый тайм и провал во втором. Те моменты, которые мы создали – должны были забивать, этого не получилось. Но главное не это, удары были еще и мимо.

Путeм тренировок можно улучшить завершение, но не коренным образом. Тут играет ещe огромную роль психология. Когда ты с ватными ногами подходишь, то и вратарь большой, ворота маленькие. А когда ты более уверенный и вратарь меньше становится и ворота больше. Масса факторов влияет.

Ребров сказал, что на наше состояние могла повлиять синтетика в Уфе? На что точно не надо ссылаться – на синтетику и невезение. Если бы можно было говорить об этом, то только последние 15 минут матча. И мы часто путаем понятия играть быстро и торопиться. Мы много атакуем, больше всех в лиге, но торопимся и получаем много ответных атак», – сказал Гончаренко.

«Ференцварош» обыграл ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол венгры забили на 87-й минуте.

В группе ЛЕ «Ференцварош» занимает третье место, а ЦСКА – четвертое.

Куча ударов, шесть реальных моментов – 0 голов и еще одно поражение. ЦСКА, как так?