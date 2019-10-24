Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ФИФА ограничила количество отдаваемых в аренду игроков

24 октября 2019, 12:51
5

Совет ФИФА принял пакет реформ по ограничениям аренды игроков и агентским комиссиям.

По новым правилам, в сезоне-2020/21 клубу разрешается отдать и взять в аренду не более восьми игроков в возрасте 22 лет и старше при подписании арендных соглашений с клубами из других стран.

К сезону-2022/23 число возможных аренд сократят до шести игроков. При этом два клуба не смогут отдать в аренду друг другу более трех футболистов. Взять в аренду больше трех игроков также не получится.

Также ФИФА установила потолок агентской комиссии. Максимум 10% от трансферной стоимости может быть выплачено агентам, представляющим клуб, который продает игрока. По 3% от вознаграждения игроков – представителям игрока и клуба, покупающего футболиста.

ФИФА хочет ограничить количество отдаваемых в аренду игроков. Больше всего пострадают «Челси» и «Ювентус»

Источник: сайт ФИФА
Весь мир
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romio-xxx
1571911563
Ну и кому тогда нужны будут молодежные академии???Эта реформа их просто утопит.
Ответить
vladimir-7
1571913641
А ФИФА, какая разница, сколько игроков клуб отдаст в аренду?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+