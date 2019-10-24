ФИФА ограничила количество отдаваемых в аренду игроков

Совет ФИФА принял пакет реформ по ограничениям аренды игроков и агентским комиссиям.

По новым правилам, в сезоне-2020/21 клубу разрешается отдать и взять в аренду не более восьми игроков в возрасте 22 лет и старше при подписании арендных соглашений с клубами из других стран.

К сезону-2022/23 число возможных аренд сократят до шести игроков. При этом два клуба не смогут отдать в аренду друг другу более трех футболистов. Взять в аренду больше трех игроков также не получится.

Также ФИФА установила потолок агентской комиссии. Максимум 10% от трансферной стоимости может быть выплачено агентам, представляющим клуб, который продает игрока. По 3% от вознаграждения игроков – представителям игрока и клуба, покупающего футболиста.

ФИФА хочет ограничить количество отдаваемых в аренду игроков. Больше всего пострадают «Челси» и «Ювентус»