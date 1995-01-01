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    ФИФА ограничила количество отдаваемых в аренду игроков

    Совет ФИФА принял пакет реформ по ограничениям аренды игроков и агентским комиссиям.

    По новым правилам, в сезоне-2020/21 клубу разрешается отдать и взять в аренду не более восьми игроков в возрасте 22 лет и старше при подписании арендных соглашений с клубами из других стран.

    К сезону-2022/23 число возможных аренд сократят до шести игроков. При этом два клуба не смогут отдать в аренду друг другу более трех футболистов. Взять в аренду больше трех игроков также не получится.

    Также ФИФА установила потолок агентской комиссии. Максимум 10% от трансферной стоимости может быть выплачено агентам, представляющим клуб, который продает игрока. По 3% от вознаграждения игроков – представителям игрока и клуба, покупающего футболиста.

    ФИФА хочет ограничить количество отдаваемых в аренду игроков. Больше всего пострадают «Челси» и «Ювентус»

    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии2
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      Рейтинг: +912

      Romio-xxx 23 минуты назад

      Ну и кому тогда нужны будут молодежные академии???Эта реформа их просто утопит.

      1
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      Рейтинг: +7252

      Skull_Boy > Romio-xxx 7 минут назад

      Спроси у Ромы почему он каждый сезон отдает по 40 игроков

      0
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