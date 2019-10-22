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    Зидан – о победе над «Галатасараем»: «Куртуа спас нас в нескольких эпизодах. Мои игроки заслужили победу»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью после победы над «Галатасараем» (1:0) в третьем туре Лиги чемпионов.

    «Мы отлично сыграли в защите и атаке. Тибо Куртуа спас нас в нескольких эпизодах первого тайма.

    Мы должны были провести хороший матч, и у нас это получилось.

    У «Галатасарая» хорошая команда, способная создать проблемы, если соперник расслабится. Но мои игроки были в игре с первой до последней минуты. Рад за них. Они этого заслужили», – цитирует француза AS.

    • Мадридский клуб одержал первую победу на групповом этапе и с четырьмя очками вышел на второе место в группе А. «ПСЖ» занимает первую строчку с максимальным показателем.
    • Единственный гол забил полузащитник Тони Кроос. Для 29-летнего немца матч стал 100-м на турнире.

    Источник: As

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