Зидан – о победе над «Галатасараем»: «Куртуа спас нас в нескольких эпизодах. Мои игроки заслужили победу»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью после победы над «Галатасараем» (1:0) в третьем туре Лиги чемпионов.
«Мы отлично сыграли в защите и атаке. Тибо Куртуа спас нас в нескольких эпизодах первого тайма.
Мы должны были провести хороший матч, и у нас это получилось.
У «Галатасарая» хорошая команда, способная создать проблемы, если соперник расслабится. Но мои игроки были в игре с первой до последней минуты. Рад за них. Они этого заслужили», – цитирует француза AS.
- Мадридский клуб одержал первую победу на групповом этапе и с четырьмя очками вышел на второе место в группе А. «ПСЖ» занимает первую строчку с максимальным показателем.
- Единственный гол забил полузащитник Тони Кроос. Для 29-летнего немца матч стал 100-м на турнире.
Источник: As