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  • Зидан – о победе над «Галатасараем»: «Куртуа спас нас в нескольких эпизодах. Мои игроки заслужили победу»

Зидан – о победе над «Галатасараем»: «Куртуа спас нас в нескольких эпизодах. Мои игроки заслужили победу»

23 октября 2019, 07:46
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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал интервью после победы над «Галатасараем» (1:0) в третьем туре Лиги чемпионов.

«Мы отлично сыграли в защите и атаке. Тибо Куртуа спас нас в нескольких эпизодах первого тайма.

Мы должны были провести хороший матч, и у нас это получилось.

У «Галатасарая» хорошая команда, способная создать проблемы, если соперник расслабится. Но мои игроки были в игре с первой до последней минуты. Рад за них. Они этого заслужили», – цитирует француза AS.

  • Мадридский клуб одержал первую победу на групповом этапе и с четырьмя очками вышел на второе место в группе А. «ПСЖ» занимает первую строчку с максимальным показателем.
  • Единственный гол забил полузащитник Тони Кроос. Для 29-летнего немца матч стал 100-м на турнире.

Источник: As
Лига чемпионов Реал Зидан Зинедин
Комментарии (4)
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OBOLEV
1571814355
Основная проблема Реала это слабая игра в последней трети поля. Сами себя загоняют в бровки и толку ноль. Бензема все равно подыгрывающий. Его стремление уйти влево меня напрягает. Йович совсем плох. Как будто у него оковы на ногах. Хотелось бы посмотреть на Диаса, но Зидан в него не верит да и травмируется он постоянно. А так, сейчас бы он не помешал. Когда выходит то всегда в огне. Был бы он у Фегрюсона .... Думаю мог бы получится новый Чичарито или Сульшер.
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Санёк 17
1571833282
Остальных можно хвалить,а этого дыркуа не стоит,он вас просто так подведёт
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