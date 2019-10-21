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    AS: «Реал» не будет покупать игроков в январе. Клуб экономит на трансфер Мбаппе

    Президент «Реала» Флорентино Перес хочет следующим летом купить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    По информации AS, чтобы собрать необходимую сумму на трансфер француза, мадридский клуб откажется от усиления состава в январе.

    Сообщается, что некоторые из тренеров «Реала» настаивают на приобретении центрального полузащитника, однако Перес не намерен тратиться.

    Исключение президент может сделать только для Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», которого хочет видеть в команде Зинедин Зидан. Но зимой данная сделка маловероятна.

    Кроме того, планы могут измениться, если клуб покинет кто-то из действующих игроков. Об уходе, в частности, думает Иско.

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      Nikoo 11 минут назад

      Зачем Реалу погба? Он испортит атмосферу в клубе.

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