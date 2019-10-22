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  • AS: «Реал» не будет покупать игроков в январе. Клуб экономит на трансфер Мбаппе

AS: «Реал» не будет покупать игроков в январе. Клуб экономит на трансфер Мбаппе

22 октября 2019, 09:47
10

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет следующим летом купить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

По информации AS, чтобы собрать необходимую сумму на трансфер француза, мадридский клуб откажется от усиления состава в январе.

Сообщается, что некоторые из тренеров «Реала» настаивают на приобретении центрального полузащитника, однако Перес не намерен тратиться.

Исключение президент может сделать только для Поля Погба из «Манчестер Юнайтед», которого хочет видеть в команде Зинедин Зидан. Но зимой данная сделка маловероятна.

Кроме того, планы могут измениться, если клуб покинет кто-то из действующих игроков. Об уходе, в частности, думает Иско.

Источник: AS
Испания. Примера Реал ПСЖ Мбаппе Килиан Перес Флорентино
Комментарии (10)
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Nikoo
1571727549
Зачем Реалу погба? Он испортит атмосферу в клубе.
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Dizayner
1571728415
а вы не спросили у псж, хотят ли шейхи продавать наверно самый главный свой талант? нахрена им бабки нужны, у них и своих навалом
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Антибиотик
1571729300
Самое смешное сочетание слов,- Реал экономит)) Прямо, как в анекдоте про колобка, который повесился.
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panmon
1571729616
С таким составом они и в ЛЧ не попадут на следующий год...
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NEONFOL
1571731171
реал полон слухов, Зидан уж может в следующую игру покинуть клуб, какой Погба, Перес напоминает бедного Федуна в чём то
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САДЫЧОК
1571731509
Реалу нужен Мбаппе ! И , не нужен Погба !
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portero
1571732911
Зидан хочет собрать французов в Реале
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