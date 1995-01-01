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    Тебас: «Роналду давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью «Известиям» ответил на вопрос, насколько рейтинг турнира зависит от звездных футболистов.

    – Лионель Месси долгое время не играл. Можем ли мы говорить о том, что Ла Лига теряет интерес аудитории после ухода Криштиану Роналду и частых травм аргентинца?

    – Криштиану уже давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост. Что касается Лео, то здоровье прежде всего. Надеюсь, он еще долго будет радовать болельщиков своей игрой, а после завершения карьеры останется в административном корпусе «Барселоны».

    Я допускаю, что информация СМИ, согласно которой «Барселона» хочет предложить футболисту контракт на 10 лет, условия которого будут касаться не только игры за клуб, но и другой деятельности после окончания карьеры, соответствует действительности.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Португалец забил 450 мячей в 438 играх.
    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Аргентинец отличился 604 голами в 692 матчах.

    Источник: «Известия»

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