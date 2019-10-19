Тебас: «Роналду давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью «Известиям» ответил на вопрос, насколько рейтинг турнира зависит от звездных футболистов.

– Лионель Месси долгое время не играл. Можем ли мы говорить о том, что Ла Лига теряет интерес аудитории после ухода Криштиану Роналду и частых травм аргентинца?

– Криштиану уже давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост. Что касается Лео, то здоровье прежде всего. Надеюсь, он еще долго будет радовать болельщиков своей игрой, а после завершения карьеры останется в административном корпусе «Барселоны».

Я допускаю, что информация СМИ, согласно которой «Барселона» хочет предложить футболисту контракт на 10 лет, условия которого будут касаться не только игры за клуб, но и другой деятельности после окончания карьеры, соответствует действительности.