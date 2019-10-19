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  • Тебас: «Роналду давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост»

Тебас: «Роналду давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост»

19 октября 2019, 09:57
4

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью «Известиям» ответил на вопрос, насколько рейтинг турнира зависит от звездных футболистов.

– Лионель Месси долгое время не играл. Можем ли мы говорить о том, что Ла Лига теряет интерес аудитории после ухода Криштиану Роналду и частых травм аргентинца?

– Криштиану уже давно покинул Ла Лигу, а наши рейтинги продолжили свой рост. Что касается Лео, то здоровье прежде всего. Надеюсь, он еще долго будет радовать болельщиков своей игрой, а после завершения карьеры останется в административном корпусе «Барселоны».

Я допускаю, что информация СМИ, согласно которой «Барселона» хочет предложить футболисту контракт на 10 лет, условия которого будут касаться не только игры за клуб, но и другой деятельности после окончания карьеры, соответствует действительности.

  • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
  • Португалец забил 450 мячей в 438 играх.
  • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
  • Аргентинец отличился 604 голами в 692 матчах.

Источник: «Известия»
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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Decorhome
1571470612
Смешно. Все понимают что Ла Лига проиграла
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InterMilLano1908
1571470786
Ну ну... У меня куча знакомых смотрели реал чисто из за Роналду, а матчи всяких осасун вообще никто не смотрит... Уж лучше матч АПЛ посмотреть где какой нибудь вест земли против вулвера
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AHTUNGBOL
1571477306
Рейтинги выросли из-за гребаного Срач ТВ и Тины Кабулукаки, которые просрали АПЛ и теперь показывают Леганес - Хетафе...
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САНЁК17
1571502539
Смотреть ла лигу Рону с Месси было интересные ,а щас смотреть ла лигу смотреть одного Месси с Реалом?.....как буд то Рона в запасе и скоро выйдет на замену,к сожалению без него испанская дерби как простой La Liga santander
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