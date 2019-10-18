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  • «Реал» вслед за «Барселоной» согласен провести Класико 18 декабря

«Реал» вслед за «Барселоной» согласен провести Класико 18 декабря

18 октября 2019, 16:59

Футбольные власти Испании решили перенести матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Вслед за каталонцами согласие провести игру 18 декабря выразил мадридский клуб.

Команды должны окончательно определиться с датой до понедельника, 21 октября. «Реал» и «Барселона» занимают в Примере первые два места.

  • Королевская испанская федерация футбола настаивает на проведении поединка 18 декабря.
  • В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
  • Сегодня, 18 октября, в Каталонии проходит всеобщая забастовка.

Источник: официальный сайт «Реала»
Испания. Примера Реал Барселона
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