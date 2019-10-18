«Реал» вслед за «Барселоной» согласен провести Класико 18 декабря

Футбольные власти Испании решили перенести матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Вслед за каталонцами согласие провести игру 18 декабря выразил мадридский клуб.
Команды должны окончательно определиться с датой до понедельника, 21 октября. «Реал» и «Барселона» занимают в Примере первые два места.
- Королевская испанская федерация футбола настаивает на проведении поединка 18 декабря.
- В Каталонии проходят акции протеста в связи с решением Верховного суда Испании вынести приговор 9 чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.
- Сегодня, 18 октября, в Каталонии проходит всеобщая забастовка.
Источник: официальный сайт «Реала»