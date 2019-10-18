«Реал» вслед за «Барселоной» согласен провести Класико 18 декабря

Футбольные власти Испании решили перенести матч десятого тура Примеры между «Барселоной» и «Реалом». Вслед за каталонцами согласие провести игру 18 декабря выразил мадридский клуб.

Команды должны окончательно определиться с датой до понедельника, 21 октября. «Реал» и «Барселона» занимают в Примере первые два места.