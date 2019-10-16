Месси: «Без моих партнеров я бы не забил ни одного гола»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал получение шестой в карьере «Золотой бутсы».

«Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола. Эта награда для всех, это знак признания всей команде. Лига чемпионов – особенный турнир, и каждый год мы хотим выиграть ее, но Ла Лига важнее всего. Кубок тоже важен, «Барса» всегда борется за каждый трофей», – сказал Месси.