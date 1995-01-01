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    Месси: «Без моих партнеров я бы не забил ни одного гола»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал получение шестой в карьере «Золотой бутсы».

    «Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола. Эта награда для всех, это знак признания всей команде. Лига чемпионов – особенный турнир, и каждый год мы хотим выиграть ее, но Ла Лига важнее всего. Кубок тоже важен, «Барса» всегда борется за каждый трофей», – сказал Месси.

    • В среду Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона.
    • В прошлом сезоне аргентинец забил 36 голов.
    • «Золотая бутса» стала для Месси третьей подряд и шестой в карьере.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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