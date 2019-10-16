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Месси: «Без моих партнеров я бы не забил ни одного гола»

16 октября 2019, 16:47
3

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал получение шестой в карьере «Золотой бутсы».

«Без моих партнеров по команде я бы не забил ни одного гола. Эта награда для всех, это знак признания всей команде. Лига чемпионов – особенный турнир, и каждый год мы хотим выиграть ее, но Ла Лига важнее всего. Кубок тоже важен, «Барса» всегда борется за каждый трофей», – сказал Месси.

  • В среду Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона.
  • В прошлом сезоне аргентинец забил 36 голов.
  • «Золотая бутса» стала для Месси третьей подряд и шестой в карьере.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Испания Барселона Месси Лионель
Комментарии (3)
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Cules2013
1571237827
Месси, как обычно скромен, бывает, что излишне.
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Dizayner
1571239601
ну это естественно, футбол то игра командная как бэ и каждый кто забивает голы благодарен хорошему пасу партнера))
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