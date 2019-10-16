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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Месси вручили шестую «Золотую бутсу» в карьере. Он вывел на сцену жену и сыновей

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона.

    Месси вышел на получение награды с женой Антонеллой Рокуццо и двумя сыновьями. Видео с церемонии «Барселона» опубликовала в своем твиттере.

    • В прошлом сезоне аргентинец забил 36 голов.
    • «Золотая бутса» стала для Месси третьей подряд и шестой в карьере.

    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos 50 минут назад

      Сразу вспоминается песня про золотую бутсу из камеди..."пацаны и бутса...")))) там только про Роналду было)))
      А если честно уже как то надо функционерам от футбола оторваться от этих двух прекрасных футболистов Месси и Роналду и отметить других футболистов, а их засияло в сезоне предостаточно...А то реально уже ощущение, что это не футбол, а обувная фабрика... Да и стимул у других футболистов пропадает, они отжигают, но знают, что золотую туфельку получит одна из этих Золушек (одна бородатая)...по очереди...год через год...

      -2
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      Рейтинг: +5215

      Старикан > zlobny_zenitos 41 минуту назад

      Да причём здесь функционеры? Забивать надо больше, чем эти двое вот и весь секрет!

      4
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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos > Старикан 38 минут назад

      Мане, Салах...?

      0
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      Рейтинг: +5215

      Старикан > zlobny_zenitos 37 минут назад

      Так они по 22 забили...а этот 36!

      4
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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos > Старикан 36 минут назад

      Еще можно повспоминать ...))) Месси - в Барсе на него играют, Роналду схитрил, сбежал в Италию, там помедленнее чем в Ла Лиге или АПЛ...а возраст уже близится, а тут подольше можно побыть в звездой...

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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos > Старикан 34 минуты назад

      Безусловно они молодцы, я не спорю. Даже с факторами которые я описал...Они грузят. Но какая мотивация другим футболистам? Вот я уверен, что запихать сейчас Месси и Роналду в АПЛ, где быстрее и жестче футбол (пусть местами попроще), они бы по 40 банок не отгружали) Такие мысли)

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      Рейтинг: +5215

      Старикан > zlobny_zenitos 33 минуты назад

      Может ты с "золотым мячом" попутал?

      3
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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos > Старикан 30 минут назад

      Да нет. Просто мое мнение, что надо комплексно оценивать...
      А по поводу "мяча", а в чем разница то? "Мячи" они оба по очереди также получают)

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      Рейтинг: +5215

      Старикан > zlobny_zenitos 28 минут назад

      Ну не знаю...вот мяч я бы точно не отдал Месси!

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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos > Старикан 28 минут назад

      Модрич в 2018 разбавил, а так с 2008 по очереди)

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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos > Старикан 25 минут назад

      Факт)

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      Рейтинг: +5215

      Старикан 1 час назад

      Скоро этих бутсов накопит чтобы целую команду обуть...

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      Рейтинг: +773

      zlobny_zenitos > Старикан 55 минут назад

      Жаль только дают по одной и та только левая))))

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      Рейтинг: +548

      Санёк 17 1 час назад

      Щас динарка запоёт....

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