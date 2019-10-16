Месси вручили шестую «Золотую бутсу» в карьере. Он вывел на сцену жену и сыновей

Сразу вспоминается песня про золотую бутсу из камеди..."пацаны и бутса...")))) там только про Роналду было)))
А если честно уже как то надо функционерам от футбола оторваться от этих двух прекрасных футболистов Месси и Роналду и отметить других футболистов, а их засияло в сезоне предостаточно...А то реально уже ощущение, что это не футбол, а обувная фабрика... Да и стимул у других футболистов пропадает, они отжигают, но знают, что золотую туфельку получит одна из этих Золушек (одна бородатая)...по очереди...год через год...
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона.
Месси вышел на получение награды с женой Антонеллой Рокуццо и двумя сыновьями. Видео с церемонии «Барселона» опубликовала в своем твиттере.
- В прошлом сезоне аргентинец забил 36 голов.
- «Золотая бутса» стала для Месси третьей подряд и шестой в карьере.
Papá, sigue siendo tuya #BotaDeOro pic.twitter.com/W0mthZIkB1— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 16, 2019