Месси вручили шестую «Золотую бутсу» в карьере. Он вывел на сцену жену и сыновей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона.

Месси вышел на получение награды с женой Антонеллой Рокуццо и двумя сыновьями. Видео с церемонии «Барселона» опубликовала в своем твиттере.