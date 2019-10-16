Гендиректор «Анжи»: «Мы понемногу гасим долги, но нужно вливание еще больших средств»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб стабилизировал ситуацию с долгами.

«На сегодняшний день мы понемногу гасим долги, но, к сожалению, делаем это не в том объеме, в котором нам хотелось бы. У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими футболистами, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы стабилизировали ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, нужно вливание еще больших средств», – сказал Агарагимов.