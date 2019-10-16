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  • Гендиректор «Анжи»: «Мы понемногу гасим долги, но нужно вливание еще больших средств»

Гендиректор «Анжи»: «Мы понемногу гасим долги, но нужно вливание еще больших средств»

16 октября 2019, 13:58

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб стабилизировал ситуацию с долгами.

«На сегодняшний день мы понемногу гасим долги, но, к сожалению, делаем это не в том объеме, в котором нам хотелось бы. У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими футболистами, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы стабилизировали ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, нужно вливание еще больших средств», – сказал Агарагимов.

  • Ранее сообщалось, что матч «Анжи» – СКА может стать последним для махачкалинцев на «Анжи Арене», так как клубу больше негде играть.
  • По итогам сезона-2018/19 «Анжи» покинул РПЛ и не сумел пройти лицензирование для ФНЛ, после чего заявился в ПФЛ для выступлений в зоне «Юг».
  • В клубе сообщали, что общая сумма долгов составляет 90 миллионов рублей.

Источник: ТАСС
Россия. ПФЛ. Зона Юг Россия Анжи
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