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    Гендиректор «Анжи»: «Мы понемногу гасим долги, но нужно вливание еще больших средств»

    Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов заявил, что клуб стабилизировал ситуацию с долгами.

    «На сегодняшний день мы понемногу гасим долги, но, к сожалению, делаем это не в том объеме, в котором нам хотелось бы. У нас нет текущей задолженности по зарплатам перед действующими футболистами, а основная задолженность медленно, но уменьшается. Таким образом, мы стабилизировали ситуацию, но для качественного улучшения, конечно, нужно вливание еще больших средств», – сказал Агарагимов.

    • Ранее сообщалось, что матч «Анжи» – СКА может стать последним для махачкалинцев на «Анжи Арене», так как клубу больше негде играть.
    • По итогам сезона-2018/19 «Анжи» покинул РПЛ и не сумел пройти лицензирование для ФНЛ, после чего заявился в ПФЛ для выступлений в зоне «Юг».
    • В клубе сообщали, что общая сумма долгов составляет 90 миллионов рублей.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2383

      TOMSON 26 минут назад

      Это уже почти никому не интересно.
      Анжи банкрот! Кто не верит тот поверит!

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