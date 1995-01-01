Матч «Анжи» – СКА может стать последним для махачкалинцев на «Анжи Арене». Клубу больше негде играть

а нахуа там три команды? сделайте одну, но более-менее.
Встреча 12-го тура ПФЛ.Юг между «Анжи» и ростовским СКА может стать последней для махачкалинцем на домашнем стадионе «Анжи Арена». Об этом в твиттере сообщил глава пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов.
«С большой вероятностью в воскресенье Анжи сыграет свой последний матч на «Анжи Арене». Что дальше — неизвестно. Офис клуба на стадионе опечатан. Тренироваться негде. Играть дальше пока негде.
В Дагестане есть только ещe один стадион, соответствующий требованиям — это Динамо. На нем уже играет «Легион». Ближайший подходящий вариант — в Грозном.
В клубе сегодня остались работать около 10 человек, которые сохраняют Анжи жизнь и поддерживают клуб на плаву», – написал Расулов в социальной сети.
- Матч «Анжи» – СКА запланирован на воскресенье, 6 октября. Начало – в 13:00 по московскому времени.
- «Анжи» занимает предпоследнее место в таблице ПФЛ.Юг, имея в своем активе пять очков после 11 сыгранных матчей.
- Реконструированная «Анжи Арена» была открыта в июне 2013 года.
- На стадионе в Каспийске проходил финал Кубка России-2014, в котором «Ростов» обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (0:0, 6:5).