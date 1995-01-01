Матч «Анжи» – СКА может стать последним для махачкалинцев на «Анжи Арене». Клубу больше негде играть

Встреча 12-го тура ПФЛ.Юг между «Анжи» и ростовским СКА может стать последней для махачкалинцем на домашнем стадионе «Анжи Арена». Об этом в твиттере сообщил глава пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов.

«С большой вероятностью в воскресенье Анжи сыграет свой последний матч на «Анжи Арене». Что дальше — неизвестно. Офис клуба на стадионе опечатан. Тренироваться негде. Играть дальше пока негде.

В Дагестане есть только ещe один стадион, соответствующий требованиям — это Динамо. На нем уже играет «Легион». Ближайший подходящий вариант — в Грозном.

В клубе сегодня остались работать около 10 человек, которые сохраняют Анжи жизнь и поддерживают клуб на плаву», – написал Расулов в социальной сети.