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    Матч «Анжи» – СКА может стать последним для махачкалинцев на «Анжи Арене». Клубу больше негде играть

    Встреча 12-го тура ПФЛ.Юг между «Анжи» и ростовским СКА может стать последней для махачкалинцем на домашнем стадионе «Анжи Арена». Об этом в твиттере сообщил глава пресс-службы «Анжи» Сергей Расулов.

    «С большой вероятностью в воскресенье Анжи сыграет свой последний матч на «Анжи Арене». Что дальше — неизвестно. Офис клуба на стадионе опечатан. Тренироваться негде. Играть дальше пока негде.

    В Дагестане есть только ещe один стадион, соответствующий требованиям — это Динамо. На нем уже играет «Легион». Ближайший подходящий вариант — в Грозном.

    В клубе сегодня остались работать около 10 человек, которые сохраняют Анжи жизнь и поддерживают клуб на плаву», – написал Расулов в социальной сети.

    • Матч «Анжи» – СКА запланирован на воскресенье, 6 октября. Начало – в 13:00 по московскому времени.
    • «Анжи» занимает предпоследнее место в таблице ПФЛ.Юг, имея в своем активе пять очков после 11 сыгранных матчей.
    • Реконструированная «Анжи Арена» была открыта в июне 2013 года.
    • На стадионе в Каспийске проходил финал Кубка России-2014, в котором «Ростов» обыграл «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (0:0, 6:5).

    Источник: твиттер Сергея Расулова

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: -47

      Аденн 34 минуты назад

      а нахуа там три команды? сделайте одну, но более-менее.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1030

      Bozigit 40 минут назад

      Хуже не куда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Борис23 1 час назад

      Значит будут делить стадион "Динамо" с Легионом.

      0
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