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    «СЭ»: При Тедеско «Спартак» будет тренироваться в Тушине, а не в Тарасовке

    При новом главном тренере Доменико Тедеско «Спартак» будет тренироваться на полях в Тушине, неподалеку от «Открытие Арены», а не на базе в подмосковной Тарасовке.

    По информации источника, Тарасовка смутила Тедеско с точки зрения логистики — ему не понравились удаленность от города и постоянная напряженная дорожная ситуация на этом направлении.

    • База в Тарасовке удалена от центра Москвы на 29 км.
    • Тренировочные поля в Тушине и домашний стадион команды находятся в пределах столицы России.

    Источник: «СЭ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1642

      Борат 1 минуту назад

      Ну хоть Романцева возьмёт консультантом?

      0
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      Рейтинг: +3495

      Добрый Бобер 26 минут назад

      Не, ну а чего? Правильно! Будут в миг долетать. Особенно утром. Особенно по Волоколамке.

      0
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      Рейтинг: +3702

      paracetamol 32 минуты назад

      Что, новый тушинский вор объявился*

      1
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      Рейтинг: +4103

      Lester84 44 минуты назад

      В Тарасовке видимо аура плохая))) После Романцева никто надолго не задерживается

      0
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      Рейтинг: +452

      seth343 47 минут назад

      Думает, что на пользу пойдет)))) Может быть...

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