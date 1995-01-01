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    Головин: «Я бы выделил дисциплину в сборной России на первое место»

    Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал об эмоциях в раздевалке после победы над Кипром (5:0), что гарантировало команде участие в Евро-2020.

    «У нас была задача, и мы постепенно к ней шли, оступились только немного с Бельгией. Сегодня мы понимали, что не имеем права проигрывать. Мы как-то все спокойно отреагировали, и ничего глобального в раздевалке не произошло», – сказал Головин.

    Также хавбек порассуждал о сильных сторонах национальной сборной.

    «Я бы выделил дисциплину в команде на первое место. Та дисциплина, при которой каждый делает то, что говорит тренер, и каждый знает, что делать на своей позиции, не лезет не в свою зону. Делаем свою работу на поле, и никто ничего не выдумывает», – добавил Головин.

    • В текущем цикле квалификации сборная России одержала семь побед в восьми матчах.
    • Головин провел семь игр, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: «Чемпионат»

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