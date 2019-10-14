Головин: «Я бы выделил дисциплину в сборной России на первое место»

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал об эмоциях в раздевалке после победы над Кипром (5:0), что гарантировало команде участие в Евро-2020.

«У нас была задача, и мы постепенно к ней шли, оступились только немного с Бельгией. Сегодня мы понимали, что не имеем права проигрывать. Мы как-то все спокойно отреагировали, и ничего глобального в раздевалке не произошло», – сказал Головин.

Также хавбек порассуждал о сильных сторонах национальной сборной.

«Я бы выделил дисциплину в команде на первое место. Та дисциплина, при которой каждый делает то, что говорит тренер, и каждый знает, что делать на своей позиции, не лезет не в свою зону. Делаем свою работу на поле, и никто ничего не выдумывает», – добавил Головин.