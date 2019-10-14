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Головин: «Я бы выделил дисциплину в сборной России на первое место»

14 октября 2019, 07:54
5

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал об эмоциях в раздевалке после победы над Кипром (5:0), что гарантировало команде участие в Евро-2020.

«У нас была задача, и мы постепенно к ней шли, оступились только немного с Бельгией. Сегодня мы понимали, что не имеем права проигрывать. Мы как-то все спокойно отреагировали, и ничего глобального в раздевалке не произошло», – сказал Головин.

Также хавбек порассуждал о сильных сторонах национальной сборной.

«Я бы выделил дисциплину в команде на первое место. Та дисциплина, при которой каждый делает то, что говорит тренер, и каждый знает, что делать на своей позиции, не лезет не в свою зону. Делаем свою работу на поле, и никто ничего не выдумывает», – добавил Головин.

  • В текущем цикле квалификации сборная России одержала семь побед в восьми матчах.
  • Головин провел семь игр, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Головин Александр
Комментарии (5)
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PNZ1985
1571041225
Belgium is next
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Bozigit
1571052596
Все верно
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Argon
1571052985
Джикия во втором тайме постоянно бегал в атаку. Разве это его позиция?
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portero
1571075795
вот главное выделил! а когда в чемпионате у нас сплошные бунты говноигрочишек какой результат может быть? тренер главный , а если начинают двигать игроков выше тренера... писец команде.
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Plyash
1571078333
Тебе ,Саша,спасибо.Уважуха тебе огромная. При любой дисциплине без тебя команда так бы здорово не сыграла.Середину поля ты четко под свой контроль взял.
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