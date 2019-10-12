При Тедеско в «Спартаке» будет новый тренер вратарей, Тудор покинет команду

«Спартак» вскоре подпишет контракт с новым главным тренером Доменико Тедеско. Вместе с ним придет специалист по работе с вратарями.

«Тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор покинет команду. Новый главный тренер привезeт своего специалиста», – информирует журналист Максим Алланазаров.