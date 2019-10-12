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  • При Тедеско в «Спартаке» будет новый тренер вратарей, Тудор покинет команду

При Тедеско в «Спартаке» будет новый тренер вратарей, Тудор покинет команду

12 октября 2019, 22:35
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«Спартак» вскоре подпишет контракт с новым главным тренером Доменико Тедеско. Вместе с ним придет специалист по работе с вратарями.

«Тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор покинет команду. Новый главный тренер привезeт своего специалиста», – информирует журналист Максим Алланазаров.

  • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
  • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
  • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (4)
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Boeung777
1570909052
Румын румына не оставит? Какая жалость...
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a_who
1570944373
Раньше как то вообще без таких тренеров обходились и были Яшины и Дасаевы...
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Томик
1570960722
Наконец-то. Смотреть, как одинаково ныряют под мяч и Максименко и Ребров, выходя навстречу нападающему - боль.
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