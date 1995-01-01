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    При Тедеско в «Спартаке» будет новый тренер вратарей, Тудор покинет команду

    «Спартак» вскоре подпишет контракт с новым главным тренером Доменико Тедеско. Вместе с ним придет специалист по работе с вратарями.

    «Тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор покинет команду. Новый главный тренер привезeт своего специалиста», – информирует журналист Максим Алланазаров.

    • «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
    • По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
    • Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1150

      Boeung777 48 минут назад

      Румын румына не оставит? Какая жалость...

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