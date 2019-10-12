При Тедеско в «Спартаке» будет новый тренер вратарей, Тудор покинет команду

«Спартак» вскоре подпишет контракт с новым главным тренером Доменико Тедеско. Вместе с ним придет специалист по работе с вратарями.
«Тренер вратарей «Спартака» Даниэл Тудор покинет команду. Новый главный тренер привезeт своего специалиста», – информирует журналист Максим Алланазаров.
- «Спартак» находится в поисках главного тренера после отставки Олега Кононова.
- По итогам 12 туров столичная команда занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на два очка опережая зону стыковых матчей.
- Тедеско с «Шальке» занимал в Бундеслиге второе место.
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова