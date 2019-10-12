Саутгейт – о причинах поражения от Чехии: «Мы упустили слишком много моментов и очень часто теряли мяч»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча 7-го тура отбора Евро-2020 против Чехии.

«В последние два года мы сыграли много отличных матчей, однако сегодня действовали не слишком хорошо. Голы, которые мы пропустили, были забиты из таких ситуаций, которые мы обычно не допускаем.

Команда должна осознать, что выдала не лучший матч. Мы пытались изменить модель игры, которая не работала. Второй тайм начали гораздо лучше, у нас была возможность победить.

Мы упустили слишком много моментов и очень часто теряли мяч. Знали, что должны играть настойчиво, чтобы победить Чехию. Но мы не показали все свои лучшие качества», – сказал Саутгейт.