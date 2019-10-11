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    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Дзюба обратился к болельщикам сборной России

    Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче в рамках отбора к Евро-2020 против Шотландии (4:0).

    «Всем привет. Как говорится, по традиции. Бессонная ночь, не уснуть, и хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, за вашу любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. И полный стадион «Лужники» дорогого стоит.

    Мы это очень ценим, для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы и такой игры. Огромное вам спасибо за все эти смс-ки, за ваши звонки и внимание. И в вотсаппе, и в инстаграме, к сожалению, не мог всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием.

    Спасибо огромное, что в это время, в этот час, были все вместе единым целом. Если страна гордится нами, нам это безумно дорого. Мы это ценим и будем ценить. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга. До свидания. Хорошего дня», – сказал форвард сборной России.

    • Сборная России победила сборную Шотландии со счетом 4:0.
    • Дубль на счету Дзюбы, по голу у Оздоева и Головина.
    • Для выхода России на Евро-2020 достаточно не проиграть в матче против Кипра.

    text

    Публикация от text (@artem.dzyuba)

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии15
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      Рейтинг: +310

      RyslanZ 9 минут назад

      Я не поклонник футбольного таланта Артёма,но признаю его старание и весомый вклад в победу нашей сборной ! Спасибо за победу,сборная России !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1259

      srg38 26 минут назад

      Спасибо Тёма, вчера на стадионе было очень круто!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1453

      Валерий1965 1 час назад

      Спасибо за игру!))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1935

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Мигель Данни и Семак вызывали уважение.
      Вопрос: А почему не в джакузи?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1935

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Меня он бесит.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      SPbZenit12 > ухоженный крокодил 43 минуты назад

      Игрок отдается на поле, забивает голы, отдает голевые передачи. Что тебе ещё нужно? Он не бегун и все это понимают, но вчера он носился и даже я увидел впервые от него подкат, причем чистый! И наплевать какой он человек, хотя человек он хороший, просто много болтает. У Широкова тоже много говна изо рта валилось, но это не мешало ему быть хорошим футболистом.

      3
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      Рейтинг: +17868

      VVM1964 > ухоженный крокодил 29 минут назад

      Надо уметь признавать правду не взирая на личную антипатию и неприязнь - Дзюба молодец , сыграл отлично и высказался хорошо ( во всяком случае сегодня )

      3
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      ...
      Рейтинг: +1935

      ухоженный крокодил > SPbZenit12 1 минуту назад

      На мое мнение, Широков был выше уровнем, чем Дзюба.

      0
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      Рейтинг: +11915

      bset 1 час назад

      Остался маленький шаг - победа над Кипром. И ЧЕ в кармане. А там можно замахнуться и на победу против Бельгии.

      1
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      Рейтинг: +191

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Буратино.

      -6
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      Рейтинг: +441

      Кузьмич на трибуне > Ссппааррттаакк 1 час назад

      Тем не менее вырвал мяч из под защитника и забил, выиграл борьбу у двоих и забил второй. А злые карабасы-барабасы всегда чем то не довольны.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1604

      Патронташ 1 час назад

      Да это он говорливый пока кипры и азебийджаны на пути попадаются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20918

      gol_kak_sokol 2 часа назад

      Нормальное желание поблагодарить болельщиков за поддержку испорчено тв штампом, что зюбой гордится вся страна. Или перестань балаболить или вали уже на тв работать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1378

      den161 2 часа назад

      все равно мешок ))

      2
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      ...
      Рейтинг: +441

      Кузьмич на трибуне > den161 1 час назад

      Когда этот мешок играл за Ростов и забивал голы соперникам Ростова, вы были довольны. Сегодня он забил сборной Шотландии , чем не довольны?

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