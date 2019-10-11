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Дзюба обратился к болельщикам сборной России

11 октября 2019, 10:04
18

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче в рамках отбора к Евро-2020 против Шотландии (4:0).

«Всем привет. Как говорится, по традиции. Бессонная ночь, не уснуть, и хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, за вашу любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. И полный стадион «Лужники» дорогого стоит.

Мы это очень ценим, для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы и такой игры. Огромное вам спасибо за все эти смс-ки, за ваши звонки и внимание. И в вотсаппе, и в инстаграме, к сожалению, не мог всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием.

Спасибо огромное, что в это время, в этот час, были все вместе единым целом. Если страна гордится нами, нам это безумно дорого. Мы это ценим и будем ценить. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга. До свидания. Хорошего дня», – сказал форвард сборной России.

  • Сборная России победила сборную Шотландии со счетом 4:0.
  • Дубль на счету Дзюбы, по голу у Оздоева и Головина.
  • Для выхода России на Евро-2020 достаточно не проиграть в матче против Кипра.

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Публикация от text (@artem.dzyuba)

Источник: Инстаграм Артема Дзюбы
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дзюба Артем
Комментарии (18)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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den161
1570777743
все равно мешок ))
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Патронташ
1570779464
Да это он говорливый пока кипры и азебийджаны на пути попадаются.
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Ссппааррттаакк
1570779793
Буратино.
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Валерий1965
1570782537
Спасибо за игру!))
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srg38
1570784647
Спасибо Тёма, вчера на стадионе было очень круто!
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RyslanZ
1570785646
Я не поклонник футбольного таланта Артёма,но признаю его старание и весомый вклад в победу нашей сборной ! Спасибо за победу,сборная России !
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MaxRnD
1570788238
Хотя бы один мяч бельгийцам в будущей игре лично от тебя, сказал бы нам в разы больше, чем вся эта болтология
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Кинстифа
1570788846
Что, Дзюба в сборной и Дзюба в Зините разные личности???? Где граница адекватного, и разумного Дзюбы в сборной, и Сраного гопника из Зенита...
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spam2009
1570790254
Дзюба будущий президент России. Тоже будет красиво говорить и поначалу что-то делать, а потом...
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3a zenit
1570792401
Молодец
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