Дзюба обратился к болельщикам сборной России

Капитан сборной России Артем Дзюба обратился к болельщикам после победы в матче в рамках отбора к Евро-2020 против Шотландии (4:0).

«Всем привет. Как говорится, по традиции. Бессонная ночь, не уснуть, и хотел бы вас всех поблагодарить за ваши эмоции, за вашу любовь, за то, что поддерживаете нас так рьяно. И полный стадион «Лужники» дорогого стоит.

Мы это очень ценим, для нас это безумно важно и дорого. Без вас не получилось бы такой шикарной победы и такой игры. Огромное вам спасибо за все эти смс-ки, за ваши звонки и внимание. И в вотсаппе, и в инстаграме, к сожалению, не мог всем ответить, но безумно дорожу вашим вниманием.

Спасибо огромное, что в это время, в этот час, были все вместе единым целом. Если страна гордится нами, нам это безумно дорого. Мы это ценим и будем ценить. Всем удачи, всем здоровья, всем любви. Берегите друг друга. До свидания. Хорошего дня», – сказал форвард сборной России.

Сборная России победила сборную Шотландии со счетом 4:0.

Дубль на счету Дзюбы, по голу у Оздоева и Головина .

и . Для выхода России на Евро-2020 достаточно не проиграть в матче против Кипра.