Ракитич: «Швейцария дала мне все, но мое сердце бьется за Хорватию»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на слухи, согласно которым он не хочет играть за сборную Хорватии.
«Мне было больно читать и слушать, что я якобы не хочу играть за сборную. Я уважаю мнение каждого, но мне было очень больно читать такие вещи, потому что они не соответствуют действительности.
Никто не имеет большего желания и не чувствует больше любви к Хорватии, чем я. Я покинул страну, которая дала мне все, Швейцария дала мне и моей семье возможность быть их частью, они дали нам все... Но мое сердце бьется за Хорватию, моя любовь к стране максимальна», – сказал Ракитич.
- Ракитич с 2006 по 2007 год выступал за молодежную сборную Швейцарии.
- Затем хавбека пригласили в национальную команду Хорватии, за которую он дебютировал 8 сентября 2007 года.
- В составе сборной он провел 104 матча и забил 15 голов.
Источник: Sportske Novosti