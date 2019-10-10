Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ракитич: «Швейцария дала мне все, но мое сердце бьется за Хорватию»

Ракитич: «Швейцария дала мне все, но мое сердце бьется за Хорватию»

10 октября 2019, 09:30

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на слухи, согласно которым он не хочет играть за сборную Хорватии.

«Мне было больно читать и слушать, что я якобы не хочу играть за сборную. Я уважаю мнение каждого, но мне было очень больно читать такие вещи, потому что они не соответствуют действительности.

Никто не имеет большего желания и не чувствует больше любви к Хорватии, чем я. Я покинул страну, которая дала мне все, Швейцария дала мне и моей семье возможность быть их частью, они дали нам все... Но мое сердце бьется за Хорватию, моя любовь к стране максимальна», – сказал Ракитич.

  • Ракитич с 2006 по 2007 год выступал за молодежную сборную Швейцарии.
  • Затем хавбека пригласили в национальную команду Хорватии, за которую он дебютировал 8 сентября 2007 года.
  • В составе сборной он провел 104 матча и забил 15 голов.

Источник: Sportske Novosti
Европа Хорватия Швейцария Барселона Ракитич Иван
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+