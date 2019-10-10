Ракитич: «Швейцария дала мне все, но мое сердце бьется за Хорватию»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на слухи, согласно которым он не хочет играть за сборную Хорватии.

«Мне было больно читать и слушать, что я якобы не хочу играть за сборную. Я уважаю мнение каждого, но мне было очень больно читать такие вещи, потому что они не соответствуют действительности.

Никто не имеет большего желания и не чувствует больше любви к Хорватии, чем я. Я покинул страну, которая дала мне все, Швейцария дала мне и моей семье возможность быть их частью, они дали нам все... Но мое сердце бьется за Хорватию, моя любовь к стране максимальна», – сказал Ракитич.