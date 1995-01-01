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    Ракитич: «Швейцария дала мне все, но мое сердце бьется за Хорватию»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отреагировал на слухи, согласно которым он не хочет играть за сборную Хорватии.

    «Мне было больно читать и слушать, что я якобы не хочу играть за сборную. Я уважаю мнение каждого, но мне было очень больно читать такие вещи, потому что они не соответствуют действительности.

    Никто не имеет большего желания и не чувствует больше любви к Хорватии, чем я. Я покинул страну, которая дала мне все, Швейцария дала мне и моей семье возможность быть их частью, они дали нам все... Но мое сердце бьется за Хорватию, моя любовь к стране максимальна», – сказал Ракитич.

    • Ракитич с 2006 по 2007 год выступал за молодежную сборную Швейцарии.
    • Затем хавбека пригласили в национальную команду Хорватии, за которую он дебютировал 8 сентября 2007 года.
    • В составе сборной он провел 104 матча и забил 15 голов.

    Источник: Sportske Novosti

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