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    Главный тренер Шотландии Кларк – о словах Дзюбы про шотландские СМИ: «Он прав»

    Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал слова нападающего «Зенита» и сборной России Артeма Дзюбы. Форвард выразил мнение, что шотландские СМИ плохо относятся к своей национальной команде.

    «Мы буквально только что говорили на эту тему в раздевалке. Мне очень понравился его комментарий. Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До чемпионата мира в России была похожая ситуация, болельщики не очень-то верили в свою сборную. У российской сборной получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое», – отметил Кларк.

    • Матч Россия – Шотландия состоится в «Лужниках» 10 октября, начало – в 21:45 (мск).
    • В случае победы россиян, а также ничьей в матче Кипра и Казахстана, команда Станислава Черчесова досрочно выйдет в групповой этап Евро-2020.

    Источник: «СЭ»

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