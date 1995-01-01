Главный тренер Шотландии Кларк – о словах Дзюбы про шотландские СМИ: «Он прав»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал слова нападающего «Зенита» и сборной России Артeма Дзюбы. Форвард выразил мнение, что шотландские СМИ плохо относятся к своей национальной команде.

«Мы буквально только что говорили на эту тему в раздевалке. Мне очень понравился его комментарий. Он прав, особенно в части сравнений наших сборных. До чемпионата мира в России была похожая ситуация, болельщики не очень-то верили в свою сборную. У российской сборной получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое», – отметил Кларк.