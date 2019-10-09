Дзюба – шотландским журналистам: «Вы как-то странно относитесь к своей сборной»

а его какое дело
Форвард и капитан сборной России Артем Дзюба выразил недоумение по поводу отношения шотландских журналистов к своей сборной.
«Вы как-то странно относитесь к своей сборной. Напоминает, как к нам относились перед чемпионатом мира. У вас крепкая сборная, у вас игроки из «Ливерпуля», других английских клубов. Изначально вообще вас считали фаворитом группы.
Мы настраиваемся на борьбу, хотим победить. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия, Голландия, на классе никого не обыграем», – сказал Дзюба на пресс-конференции.
- Матч пройдет в четверг, 10 октября, на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.
- После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландия идет на пятом месте, в ее активе 6 очков.