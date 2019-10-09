Дзюба – шотландским журналистам: «Вы как-то странно относитесь к своей сборной»

Форвард и капитан сборной России Артем Дзюба выразил недоумение по поводу отношения шотландских журналистов к своей сборной.

«Вы как-то странно относитесь к своей сборной. Напоминает, как к нам относились перед чемпионатом мира. У вас крепкая сборная, у вас игроки из «Ливерпуля», других английских клубов. Изначально вообще вас считали фаворитом группы.

Мы настраиваемся на борьбу, хотим победить. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия, Голландия, на классе никого не обыграем», – сказал Дзюба на пресс-конференции.