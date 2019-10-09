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    «Тренируемся на позитиве». Сборная России опубликовала фото из тренажерного зала

    В твиттере сборной России появилось фото с тренировочных занятий накануне матча с Шотландией.

    На фото Александр Соболев, Денис Черышев, Александр Головин, Марио Фернандес и Вячеслав Караваев занимаются на велотренажерах. «Тренируемся на позитиве», – говорится в подписи к фото.

    • Матч пройдет в четверг, 10 октября, на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.
    • После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.

    Источник: твиттер сборной России

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