«Тренируемся на позитиве». Сборная России опубликовала фото из тренажерного зала

В твиттере сборной России появилось фото с тренировочных занятий накануне матча с Шотландией.
На фото Александр Соболев, Денис Черышев, Александр Головин, Марио Фернандес и Вячеслав Караваев занимаются на велотренажерах. «Тренируемся на позитиве», – говорится в подписи к фото.
- Матч пройдет в четверг, 10 октября, на стадионе «Лужники». Начало – в 21:45 мск.
- После шести матчей Россия занимает второе место в группе I с 15 очками. Шотландцы идут на пятом месте, в их активе 6 очков.
twit text
— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2019