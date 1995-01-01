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    Черышев: «У сборной России должен быть дух победителя. Должны выходить и выигрывать»

    Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от матчей отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

    — Боевой настрой, как всегда. Мы должны выходить и выигрывать. Должен быть такой менталитет — дух победителя. Думать нужно только о победе. Для нас это самое главное. Тем более, мы играем дома.

    — За счет чего удалось переломить прошлый матч (проигрывали 0:1)?

    — Ребята до конца верили в победу. Все в том матче хорошо сыграли. Я в том матче не играл. Болел за команду и очень доволен, что выиграли. Очень интересный матч получился. Сыграли 2:1, но думаю, могли бы забить еще. Были хорошие моменты и подходы к чужим воротам.

    — Кипр может сюрприз преподнести?

    — В современном футболе любая команда может сюрприз преподнести. Поэтому надо настраиваться. Вчера играли, сейчас нужно восстановиться хорошо, подготовиться к этим матчам. Можно сказать, что они будут решающими.

    • Матч против Шотландии пройдет 10 октября в Москве, с Кипром россияне сыграют 13 октября в Никосии.
    • Команда Станислава Черчесова занимает второе место в группе I (15 очков).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1493

      Axe111 44 минуты назад

      Дух победителя лол

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