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    «Спартак» проиграл пять матчей подряд в РПЛ. Хуже было только в 2004 году

    В матче 12-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2).

    Для московского клуба это поражение стало пятым кряду в рамках чемпионата России. Серия хуже текущей была у «Спартака» лишь однажды – в сезоне-2004. Тогда под руководством Невио Скалы команда проиграла шесть матчей подряд – «Рубину» (0:2), «Зениту» (0:3), «Крыльям Советов» (2:4), ЦСКА (0:2), «Ростову» (1:3) и «Алании» (0:1).

    • В сезоне-2004 «Спартак» занял итоговое восьмое место в таблице, набрав 40 очков.
    • После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» располагается на 12-й строчке, набрав 14 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1306

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Пауза отложила рекорд !!!
      Господин Федун, нравится ? Доверие оказывали Кононову....
      Самое интересное , что сейчас момент как с Рианчо. Игры нет , полный хаос и у разбитого корыта, дежавю !!! Год на месте протоптались...

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      Рейтинг: +573

      Сенситив 22 минуты назад

      и катят по наклонной свинки, развал свинарника никак,
      а в чистом выходе - системный кризис, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +2399

      Сармат Ростов 28 минут назад

      Все хорошо!!! Равняемся на МЮ!!! Они тоже на 12-м месте идут)))

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      Рейтинг: +1669

      baden69 29 минут назад

      Есть к чему стремиться...

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      Рейтинг: +1511

      Борат 33 минуты назад

      Хочется верить что и этот рекорд будет побит Спартаком! И побит хорошенько, с запасом!!!

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      Рейтинг: +2322

      InterMilLano1908 34 минуты назад

      Цорн красава, купить краля за 12 лямов ухахаха... а так же того итальянского кипера видимо на ремонт не хватило вот и на откатах добил. Жаль, но увы РПЛ только деградирует

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      Рейтинг: +102

      Dizgen > InterMilLano1908 24 минуты назад

      Но вы то МАлкома за так взяли

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      Рейтинг: +2322

      InterMilLano1908 > Dizgen 4 минуты назад

      При чем тут малком? Зенит вообще зло...ЦСКА лучший клуб страны(но не в этом году)

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      Рейтинг: +71

      bolel58 34 минуты назад

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