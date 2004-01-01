«Спартак» проиграл пять матчей подряд в РПЛ. Хуже было только в 2004 году

Пауза отложила рекорд !!!
Господин Федун, нравится ? Доверие оказывали Кононову....
Самое интересное , что сейчас момент как с Рианчо. Игры нет , полный хаос и у разбитого корыта, дежавю !!! Год на месте протоптались...
В матче 12-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2).
Для московского клуба это поражение стало пятым кряду в рамках чемпионата России. Серия хуже текущей была у «Спартака» лишь однажды – в сезоне-2004. Тогда под руководством Невио Скалы команда проиграла шесть матчей подряд – «Рубину» (0:2), «Зениту» (0:3), «Крыльям Советов» (2:4), ЦСКА (0:2), «Ростову» (1:3) и «Алании» (0:1).
- В сезоне-2004 «Спартак» занял итоговое восьмое место в таблице, набрав 40 очков.
- После 12 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» располагается на 12-й строчке, набрав 14 очков.