«Спартак» проиграл пять матчей подряд в РПЛ. Хуже было только в 2004 году

В матче 12-го тура РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» (1:2).

Для московского клуба это поражение стало пятым кряду в рамках чемпионата России. Серия хуже текущей была у «Спартака» лишь однажды – в сезоне-2004. Тогда под руководством Невио Скалы команда проиграла шесть матчей подряд – «Рубину» (0:2), «Зениту» (0:3), «Крыльям Советов» (2:4), ЦСКА (0:2), «Ростову» (1:3) и «Алании» (0:1).