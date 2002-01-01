«Спартак» занимает девятое место после десяти туров РПЛ

Завершился десятый тур российской Премьер-лиги.

По его итогам «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» – девять очков.

Ранее стало известно, что главный тренер московской команды Олег Кононов может покинуть свой пост в случае поражения в Кубке России от КАМАЗа.

Матч КАМАЗ – «Спартак» пройдет 25 сентября.

Следующую игру в РПЛ красно-белые проведут с «Оренбургом» 29 сентября.

«Рейтинг Букмекеров»: «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа. Главный кандидат на замену – Парфенов