«Спартак» занимает девятое место после десяти туров РПЛ

Какбэ не сенсация .
Завершился десятый тур российской Премьер-лиги.
По его итогам «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» – девять очков.
Ранее стало известно, что главный тренер московской команды Олег Кононов может покинуть свой пост в случае поражения в Кубке России от КАМАЗа.
- Матч КАМАЗ – «Спартак» пройдет 25 сентября.
- Следующую игру в РПЛ красно-белые проведут с «Оренбургом» 29 сентября.
«Рейтинг Букмекеров»: «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа. Главный кандидат на замену – Парфенов