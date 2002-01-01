Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    «Спартак» занимает девятое место после десяти туров РПЛ

    Завершился десятый тур российской Премьер-лиги.

    По его итогам «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» – девять очков.

    Ранее стало известно, что главный тренер московской команды Олег Кононов может покинуть свой пост в случае поражения в Кубке России от КАМАЗа.

    • Матч КАМАЗ – «Спартак» пройдет 25 сентября.
    • Следующую игру в РПЛ красно-белые проведут с «Оренбургом» 29 сентября.

    «Рейтинг Букмекеров»: «Спартак» уволит Кононова в случае поражения от КАМАЗа. Главный кандидат на замену – Парфенов

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:07
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: -14246

      пьяныйхоровод 1 минуту назад

      Какбэ не сенсация .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2423

      uBaH_ 2 минуты назад

      29 будем биться с великим оренбургом за место в стыках

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20728

      gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Кому-то это в радость, кому-то, включая меня, наоборот. Интересно, что будет дальше. Федун наступает на те же грабли: в свое время опоздал со снятием Карреры, сейчас решил дать пиджаку шанс окончательно угробить команду.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +511

      Красный май 7 минут назад

      Быть в первой десятке в таком сильном первенстве, как РПЛ очень даже недурной результат. С тренером, который может много обещать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4497

      _Marqella_ 7 минут назад

      Спартак красавчики....Так держать !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +511

      Красный май > _Marqella_ 5 минут назад

      Это будет нелегко: Урал и Арсенал так себе, вполне могут сквозануть ниже. Но Олег Георгиевич будет продолжать трудиться 24 часа в сутки, как он любит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +318

      Lilipyt 14 минут назад

      Вот говорят Парфенова позовут из Урала в Спартак в случае поражения от Камаза. Вот сейчас смотрю где Урал и где Спартак, и думаю, а смысл??? Урал играет даже хуже, чем мясо, что он может дать команде, для борьбы за чемпионство. Мне кажется, что НИ-ХУ-Я. Если так произойдет, то Спартак в очередной раз сезон отправит в топку.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2517

      пряник929 18 минут назад

      Пинжаки. ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      mp7700 24 минуты назад

      Дануууу.. вот это новость! Срочно на главную.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +529

      Сенситив 33 минуты назад

      но мясные не расстроились,, щас пиджак возьмёт Кубок и всё наладица, как-то так...))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +318

      Lilipyt > Сенситив 25 минут назад

      мечтать только о кубке, вылетят как обычно и не пошатнутся, там и руководству плевать на кубок им только еврокубки интересны, а это все мелочь

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73764
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru