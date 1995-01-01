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    ФНЛ. «Спартак-2» сыграл вничью с «Томью», «Торпедо» укрепило лидерство и другие результаты

    Завершились матчи 13 тура ФНЛ. «Спартак-2» в гостях обменялся двумя голами с томичами. Ничью москвичам принес гол Максима Глушенкова.

    «Торпедо» дома победило «Краснодар-2» и продолжает лидировать. На втором месте идут «Химки» Андрея Талалаева.

    Первенство ФНЛ. 13-й тур

    Луч (Владивосток) – Нижний Новгород – 0:0

    Енисей (Красноярск) – Балтика (Калининград) – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Плопа, 36 (в свои ворота); 2:0 – Делькин, 50; 2:1 – Найлсон, 52; 2:2 – Маркин, 90+2.

    Томь (Томск) – Спартак-2 (Москва) – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Данилин, 15; 1:1 – Житнев, 48; 2:1 – Киреенко, 62; 2:2 – Глушенков, 70.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Шинник (Ярославль) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Самодин, 52; 1:1 – Хубаев, 59; 1:2 – Эктов, 69; 2:2 – Мичуренков, 90+2.

    Текстильщик (Иваново) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мухаметзянов, 33; 2:0 – Горюшкин, 71; 2:1 – Кузьмичев, 74; 3:1 – Сидоров, 76.

    Авангард (Курск) – Мордовия (Саранск) – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Гоцук, 19; 1:1 – Поярков, 32; 2:1 – Минаев, 77; 2:2 – Буранов, 85 (с пенальти).

    Удаления: Гоцук, 83 (вторая ж.к.) – нет.

    Ротор (Волгоград) – Факел (Воронеж) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Ненахов, 71; 2:0 – Байрыев, 75.

    Торпедо (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 41; 2:0 – Лебеденко, 49; 2:1 – Онугха, 76.

    Химки – Чайка (Песчанокопское) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Полярус, 30.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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